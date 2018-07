Que ens ho paguin

El servei de propaganda de l´alcaldessa de Girona ha preparat un llistat de reclamacions a l´Estat pels perjudicis causats a la ciutat per l´arribada de l´AVE. Fonamentalment, són tres capítols: la urbanització del carrer Bisbe Sivilla i de la plaça Mare de Déu de Montserrat i un seguit d´assessoraments –quasi mig milió d´euros!–. Un reguitzell de cosetes sumades permet que la xifra escali els cinc milions.

Son dues planes del DdG signades per Tapi Carreras amb xifres i conceptes no gaire explicats i amb una mancança que em fa témer que molt més és la fressa que l´endreça. M´explico. El lògic seria que la informació no se centrés en la disponibilitat absolu-ta –sacrifici total, el d´aquest xicot– del regidor de Cultura d´estar tot l´estiu sense vacances, a punt per reunir-se amb qui el convoqui o amb la quantia a què ascendeix la putada que ens ha fet Espanya situant l´estació del tren al bell mig de la ciutat, sinó en quins punts del conveni o de l´acord o del que fos, signat o acordat solemnement amb Renfe, Adif, Foment o qui sigui el responsable de l´obra. Perquè si no hi ha reconeixement previ, o escletxa, per on defensar que el que ja s´ha fet i pagat ens ho deuen, em sembla molt que no és res més que una carta als reis... d´Orient, evidentment, que amb el d´Espanya hi estem ben renyits.

Les maneres amb què es plantegen les coses, al més pur estil Marta Madrenas, augurarien moments de glòria. Sortosament, a la Delegació del govern de Catalunya i a la subdelegació de Girona, hi ha gent educada, sensata, serena i prudent, com l´Albert Bramon, que ni és home de caure en provocacions ni incapaç de veure que estem davant una nova cortina de fum per tapar la nul·la gestió de la Sra. Madrenas a l´Ajuntament de Girona. Sota les provocacions hi ha el que és just i la col·laboració institucional. No per afavorir els interessos electorals de l´alcaldessa de torn, sinó els ciutadans, que no en tenen gaire culpa de tot plegat. Perquè, al final, darrere tanta buida retòrica, provocacions forassenyades i inútils informes ben pagats, l´objectiu és que Adif o Foment paguin una nova i magnífica plaça d´Espanya. I amb això hi estem tots d´acord: que ens ho paguin.