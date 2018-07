El canvi de fons

Quan Deng Xiaoping va arribar a president de la Xina, tenia 80 anys. El seu successor també era un jerarca que ja s´acostava a aquesta edat. Dues dècades després, la cancelleria xinesa reflecteix el canvi social que ha viscut el país: durant dos mandats seguits el líder del país té 60 anys. I són dels veterans. La major part de la classe dirigent de la Xina eren infants quan governava Mao Tse-tung. La Xina ha posat l´ull en el futur, que ja gairebé és a tocar. I mentrestant, els Estats Units han posat la mirada en el seu gloriós passat. L´any 2000, la Xina controlava el 4% de l´economia global i els EUA, el 31%. Avui la Xina controla el 15% i els Estats Units, el 24%; el PIB xinès creix el triple de ràpid, inverteix el triple en infraestructura i ha engegat fortes inversions en tecnologia, començant per la intel·ligència artificial. Pequín també ha desplegat una activa política exterior. I els Estats Units comencen a posar-se nerviosos. Però més enllà d´un acord concret de comerç o fins i tot de les negociacions amb el règim nord-coreà, la Xina retalla distància a passos de gegant pels errors del president Trump en política exterior. La Xina ha perfilat estratègies per a 2018, 2025 i 2050, totes elles dissenyades per desplaçar els Estats Units com el superpoder econòmic i de seguretat mundial. I té els diners i el temps per fer-ho possible.