Lectura d'aeroport

Vaig entretenir les meves esperes en aeroports i estacions amb la lectura de Prisoners of Geography, una obra del periodista Tim Marshall, britànic, que incorre en l´assumpte de la geopolítica considerada com a ciència auxiliar (el mateix que l´economia) de la lluita pel poder, per la seva conservació i ampliació. El llibre del senyor Marshall em recorda la distància sideral que sol donar-se entre els autors britànics i espanyols a l´hora d´enjudiciar els èxits i les tares de les seves respectives històries o el crèdit que els mereixen els seus projectes respectius. El britànic, encara que sigui bastant d´esquerres, celebra el protagonisme dels seus, avala els compromisos realistes del seu país (encara que no siguin exemplars) i beneeix la sort de la seva nació (fins i tot quan no en té). En canvi, només els espanyols som capaços de parlar d´Espanya pitjor que un anglès. Llevat que es tracti de la Roja.

Lògic, dirà un independentista (català, basc, etc.), però no ho és. En absolut. Aprenguin del senyor Marshall, que encara que sap que van passar els dies de ­glòria de la Union Jack, celebra la relació especial amb els Estats Units i els pactes –declarats i, sobretot, sense declarar– de tot l´univers anglosaxó, Austràlia i Nova Zelanda inclosos, per celebrar, recolzar-se i treure partit de la seva posició hegemònica. El periodista diu tantes vegades i amb tanta unció allò que «Estats Units ha creat el sistema de domini més poderós que van veure els segles en tota la història», que he de recordar-me la seva brillant trajectòria professional per resistir la temptació de dir-li «cocksucker».

Marshall no veu més que impediments per a l´enlairament de Sud-amèrica, tot i la millora dels seus indicadors de benestar i llibertat (sense massa ajuda d´EUA, per cert) i subratlla tant –«Latin America is an anomaly»– les seves limitacions i les de Rússia, la Xina, la UE i l´Índia per reemplaçar la potència imperial que un no té més remei que subscriure les paraules d´Otto von Bismarck: «Certament, el bon Déu es preocupa dels nens, els bor­ratxos i els Estats Units d´Amèrica».