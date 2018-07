Periodisme sense marca

La relació del periodisme d'avui amb les marques es plasma en una doble paradoxa. Com que cada vegada és més comú que el gran públic consumeixi la informació d'actualitat a través de xarxes socials com Facebook, Instagram o Twitter o des de cercadors com Google, l'origen d'aquestes notícies, entrevistes, cròniques i reportatges és, en aparença, menys rellevant que en el passat. Així, al públic, no li importa tant quin mitjà de comunicació hi ha rere una informació –és a dir, quina marca periodística l'ha posat en circulació– com allò que significa o suposa per a ell, en especial, si li fa gràcia i el pot distribuir entre els seus contactes, amics o seguidors. En paral·lel, les marques comercials estan adoptant massivament l'aparença i el format del periodisme per distribuir el material que els interessa entre uns lectors, oients, espectadors i internautes que, en general, es mostren reticents davant la publicitat convencional. Amb l'objectiu de resultar-los útils, als seus usuaris, i/o de motivar una percepció social favorable, les marques s'aproximen al periodisme a través de solucions com el branded journalism, el contingut patrocinat i moltes altres estratègies de màrqueting i relacions públiques més subtils i menys invasives. Entre clients indiferents, les marques lluiten per fer-se visibles en el gran supermercat de la informació.