La màquina invisible

Uns científics de Mont-real (Canadà), a càrrec del toledà José Azaña, han aconseguit tornar completament invisible un objecte. El 1943 el novel·lista popular Guillermo López Hipkiss es va inventar «Yuma», un científic multimilionari hispà que tenia una capa que el tornava invisible i que feia servir per perseguir dolents. «L'Ombra» ( The Shadow) feia el mateix, però en la foscor i amb una riallada que gelava la sang a les venes. Vaig passar la infantesa somiant ser invisible i conformant-me amb jugar a fet i amagar. Ara es porta la visibilitat per al que abans no interessava que es veiés (bé!) i aconsegueix la insignificança (exhibicionisme). Un espectrògraf ideològic fa visibles tot tipus de sensibilitats tot i que, amb el seu relleu, opaquin coses més rellevants i contravinguin allò de «la carn de burro no transparenta», que es deia quan el ruc era un animal amb premi Nobel i en el que es convertien els nens que feien campana per anar a l'illa dels jocs, segons el Pinotxo de Disney, anterior a Disneyland. Les persones volen fer-se visibles i les coses, invisibles. La investigació per fer desaparèixer objectes arriba en el moment estel·lar dels objectes que fan desaparèixer persones. Exemple: el robot que fa pizzes, més eficaç que el que fa hamburgueses. Ni cuiner ni cambrer. Les màquines fan desaparèixer els obrers. El model ha canviat Marx per Houdini. La tecnologia ve a salvar de feines i contractes de merda a obrers alienats i amb la identitat corroïda pel treball en el nou capitalisme, encara que l'atur els condemni a tota la resta. Obrirem la porta a una pizza feta per un robot i transportada per un dron invisible.