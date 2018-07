Las vegas de Marta Felip

Tinc records dels cinemes Las Vegas de quan estudiava a l'institut de Figueres, a finals de la dècada dels 80. Hi passava gairebé cada dia pel davant i hi havia anat en nombroses ocasions. Em va complaure saber que les antigues sales, tancades fa 18 anys, tornarien a obrir gràcies a un projecte de Ventura Pons. Em va passar pel cap que aquest podria ser un d'aquells anuncis que com tants d'altres mai es veuen complerts. No va ser així. El cineasta, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres –no hi ha idea en aquest país que no compti amb suport públic– va aconseguir reinaugurar Las Vegas amb la producció Miss Dalí i la companyia de l'alcaldessa Marta Felip. La jornada no podia ser més espectacular, com es mereix un esdeveniment d'aquestes característiques. Els problemes, però, van arribar poc després d'aquella projecció. Un robatori de material elèctric i la manca de permisos van fer tancar les instal·lacions durat uns dies poc després de la reobertura. Des d'aleshores, tot plegat ha estat un seguit de despropòsits inacabables perquè els cinemes encara no tenen el permís definitiu. L'Ajuntament és incapaç de solucionar el problema. És el que passa quan es governa amb una minoria molt minsa i quan tothom sap que l'alcaldessa ha de marxar, però no ho fa perquè no sap a qui ni com ha de deixar el timó.