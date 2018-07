Soraya guanya en allunyar-se del PP

A partir de les europees de 2014, a Espanya es vota sistemàticament a favor dels que estan contra el sistema. Segons van demostrar amb escreix els militants socialistes en restaurar Pedro Sánchez, fins als afiliats a un partit voten contra els designis emanats de la nomenklatura de la seva formació. La cúpula de les formacions, que canalitzen la representació política segons la Constitució, no controla ni el seu ramat. Els escèptics d'aquesta llei es convenceran en consignar l'eliminació en les primàries a la presidència del PP de Dolores de Cospedal, secretària general dels populars. Soraya Sáenz de Santamaría va tenir la diligència d'allunyar-se de Gènova, mentre carregava amb la creu del Govern. El sorprenent Pablo Casado pot ser el «fill adoptiu» de Rajoy, en l'argot d'un Margallo que és el sogre adoptiu de l'últim president del PP, però també encarnava l'opció més distant al gabinet.

«Soraya succeeix Rajoy» ni tan sols és una mala notícia. No és notícia, perquè aquesta substitució es va produir el 2011, quan el teòric president va lliurar les regnes del Govern al seu número dos. Cospedal ha estat més a prop de Bárcenas que de Rajoy, i paga la doble factura de la seva voracitat en mantenir càrrecs principals tant a l'executiu com al PP. L'avarícia trenca el sac. En canvi, Sáenz de Santamaría queda purificada des de la perspectiva dels militants populars al·lèrgics a qualsevol indici d'estructura.

Els afiliats del PP són més conscients que els jerarques ensuperbits de la gravetat de la situació del partit. Per això s'han inventat un «Riverita» jove i gallard. Pablo Casado queda fora de l'època negra de la corrupció i ha tingut la sort que Rajoy no el nomenés ministre. Es va presentar per interposar una cortina de fum amb el màster que va cursar a l'esprint, i vist l'ajustat marge del seu desavantatge, és possible que hagués estat el guanyador absolut de no intervenir les sospites sobre el seu currículum. Soraya guanya contra el PP, i els compromissaris han de respectar la voluntat dels afiliats que els han nomenat.