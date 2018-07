Vacances des de lapònia

Si vols fer amics, has de consentir fins i tot que et prenguin el pèl. Aquesta és la conclusió que es pot treure després de veure el viatge de Mikko Kärnä, el suposat diputat finlandès que ha estat fent campanya per la independència de Catalunya. En l´actualitat, la seva professió més enllà de tenir Twitter no està documentada i figura que és un inspector de frontera amb rang de capità.

Un diari gens procliu a posar el dit a l´ull als independentistes com és El Nacional, explicava que Kärnä va xerrar «amb una cinquantena d´independentistes sobre com s´aconseguirà arribar a la República catalana alhora que es prenia unes cerveses amb ells». Kärnä va donar les gràcies a tots els assistents per la vetllada a través de Twitter i va cridar un «visca Catalunya». El diari, sense ironies, assenyalava que era un pas més en la internacionalització del procés.

En la seva tournée per Catalunya, a més de beure´s les birres, ha fet exhibició del pernil, el pà amb tomàquet i tota mena de menjars a prop de llocs turístics. Dedueixo que l´exdiputat suplent per Lapònia ha tret almenys dues conclusions: que si Catalunya viu una crisi humanitària, com va dir Torra, en cap cas és alimentària. I la segona: Catalunya continua essent uns dels millors llocs per passar les vacances.