Robots de moda

Les anomenades xarxes neuronals són models de connexió a gran escala que aprenen a donar respostes en funció dels reptes que se'ls plantegen. Recentment, s'ha presentat un sistema basat en aquesta tecnologia que indica als fabricants tèxtils quines peces i complements han de dissenyar segons els gustos dels seus clients. En casos com aquest, la intel·ligència artificial es converteix, en primera instància, en una experta en moda, i, seguidament, en una assessora estètica altament qualificada que opera a partir del comportament anterior dels individus amb els quals ha de col·laborar. Tots dos encàrrecs requereixen manejar amb bon criteri grans volums de dades, això és, moure's amb desimboltura pel complicat món del big data. Els investigadors de la Universitat de Califòrnia i de l'empresa Adobe que han desenvolupat aquest mètode de machine learning han hagut d'ensenyar el programari a triar entre els catèlgs disponibles, a formular canvis sobre la marxa i a explicar com hauria de dissenyar-se una roba que, potser, mai no hauria arribat a ser elaborada sense la seva intervenció. Gegants del comerç electrònic com Amazon i Alibaba ja estan emprant tècniques similars en la seva activitat quotidiana, la qual cosa proporciona una idea clara sobre el seu gran potencial. I això només acaba de començar.