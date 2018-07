A partir d'aquest dimecres ja seran a Catalunya tots els polítics independentistes empresonats. Això ha estat possible després d'un canvi de criteri del govern d'Espanya. Els responsables d'Institucions Penitenciàries ho van decidir després que el jutge informés que no havia de practicar més diligències. Precisament ahir mateix el jutge Llarena va donar per acabada la fase d'instrucció després que el Tribunal Suprem confirmés la imputació pel delicte de rebel·lió per als principals imputats. Per aquest motiu el jutge n'ha suspès de les seves funcions sis, que són diputats, però en la mateixa interlocutòria va obrir la porta a l'opció que puguin delegar les seves atribucions sense haver de deixar l'acta. Una decisió, la del trasllat del presos, és estrictament política i l'altra, la de la suspensió dels diputats, jurídica, però en tots dos casos s'aposta per rebaixar la tensió i afavorir un nou clima. Aquest va ser l'objectiu de l'entrevista que van mantenir dilluns els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra, que va explicar que s'ha començat a teixir una bona relació personal entre tots dos. La voluntat de crear les condicions perquè es rebaixi la tensió al carrer i la necessitat de ressaltar la bona sintonia personal miren de dissimular la falta de resultats concrets de la trobada i del gir estratègic que va significar el suport a la moció de censura. Però caldrà alguna cosa més per explicar el trànsit que ha fet el president Torra quan diu que s'ha passat «de la restitució a la Constitució», de prometre que els polítics destituïts pel 155 tornarien a ocupar les màximes responsabilitats de govern a tornar a proposar una legislatura constituent que acabi amb l'elaboració d'un text constitucional per a Catalunya. Això sí, encara no ha aclarit si la Constitució seria tan efectiva com la declaració d'independència o si se situaria en l'àmbit de la voluntat política com la declaració del 9-N.