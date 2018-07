Els senglars i les «fake news»

Descarregar-se un vídeo d'internet i compartir-lo a les xarxes socials fent-lo passar com a propi amb informació errònia és d'allò més senzill. És el que ha fet aquesta setmana un usuari gironí de Facebook amb un senglar com a protagonista. Ha recuperat un vídeo de fa dos anys a Polònia però assegurant que s'havia gravat aquesta setmana a la platja de Sant Pere Pescador. L'ajuntament alt-empordanès ja ha posat els fets en coneixement dels Mossos.

Com que les imatges de senglars en espais reservats als humans agraden molt als lectors, els mitjans de comunicació solem publicar-ne força. Fa uns mesos, grans mitjans de Barcelona donaven credibilitat a un vídeo suposadament gravat a Collserola compartit per un usuari a les xarxes socials on es veia una estampida de desenes de senglars. Hores després la majoria retiraven la informació quan algú alertava que la gravació original s'havia fet anys enrere en un bosc de Romania.

Si les notícies falses arriben els mitjans és sobretot perquè hi ha periodistes que no fan bé la seva feina, però també perquè hi ha gent interessada a colar informacions errònies, i perquè hi ha molta gent que comparteix informacions sense llegir-les. En el cas del vídeo de Sant Pere Pescador, cap mitjà ha caigut en la trampa. Sembla que n'anem aprenent.