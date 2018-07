L'encert de la ratafia

Hi ha dos elements que m'han cridat l'atenció del regal que va fer el president de la Generalitat al president del Govern espanyol. D'una banda, la ratafia, que no deixa de ser un símbol de paciència, perquè elaborada artesanalment implica un llarg procés d'elaboració i quaranta dies d'espera mentre es macera a sol i serena. L'elaboració de la ratafia sempre es pot interpretar com un símbol de la paciència que està disposat a tenir el President Torra o de la paciència que suposa que haurà de tenir Pedro Sánchez. Però també hi ha una altra lectura, el mateix nom d'aquesta ratafia feta al poble de Quim Torra, «Corriols», i ja sabem que els corriols no són sempre ni rectes, ni planers, ni fàcils. Una altra qüestió és que el president de la Generalitat hagi decidit portar a la Moncloa una ratafia reivindicativa sobre un tema que molt probablement desconeixen els alts mandataris del govern espanyol, i per tant, aquesta era una simbologia sobrera.

Podríem trobar, però, altres interpretacions. Majoritàriament la ratafia és fa amb herbes digestives perquè s'acostuma a prendre després dels àpats, encara que és cert que hi ha tantes receptes com mans la fan. Potser Quim Torra volia donar a entendre que necessitarem tots plegats molt d'estomac per pair el que ens ha passat aquests darrers mesos i fins i tot anys per pair també qualsevol solució, que petita o gran, mai agradarà a tothom.

Ja ho veuen, s'equivoquen els que han posat el crit al cel davant un regal que a molts els ha semblat poca cosa o poc representatiu. La ratafia, al marge de ser un element identificatiu de la nostra terra, amb un sabor ben especial, també és una icona amb molts possibles significats. Probablement, Torra el que buscava era la profunditat de l'element del corriol que ens ha de dur a bon port, mitjançant una paciència infinita, l'esforç de tot un poble i un estomac preparat per aguantar qualsevol ensurt. I semblava un simple licor d'herbes.