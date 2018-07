Passar l'aigua a mans públiques

Es una bona notícia que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s'hagi compromès a municipalitzar la gestió del servei d'aigua a partir de l'any 2020, que és quan finalitza el contracte (bé, sempre que segueixi governant, que hi ha les eleccions municipals de 2019 pel mig). Per algun lloc es comença, encara que probablement tingui raó la CUP i només ho faci arran de totes les irregularitats de gestió que el jutjat està investigant per part de la part privada de l'actual empresa mixta, Agissa. Amb un contracte, tot s'ha de dir, que es va prorrogar de forma inexplicable durant el mandat de Carles Puigdemont, probablement per l'ambició de comprar el fons Santos Torroella.

Aquesta és la segona gran municipalització que aborda CiU, després d'haver transferit a mans públiques la gestió de les zones blaves (que van passar de Mifas a una empresa de Madrid, Setex, fet que va ser un desastre i per això el consistori va optar per recuperar-ne la gestió). Fa pocs mesos, també va treure a l'empresa privada Clece la gestió del servei d'atenció domiciliària, que a partir d'ara presta una empresa pública.

La gestió de l'aigua, però, és un repte molt més gran. En tot cas, ja és hora que l'aigua deixi de ser moneda de canvi i es gestioni com el bé públic que és.