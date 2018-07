Alain Ducassie: menjar és un acte polític

Si bé hi ha xefs que afirmen, com deia el pintor, que només cuinen i prou, resistint-se a acceptar que tot forma part de la política i no ens en podem quedar al marge, d'altres segurament més lúcids i reflexius, com va ser el cas de Santi Santamaria, i ara Alain Ducasse, afirmen la relació de la cuina amb la política, o, si més no, que aquella no es pot sostreure d'aquesta.

Vaig conèixer Alain Ducasse quan afirmava que ell feia «cuina mediterrània», que era una clara reivindicació política: venia a dir que sortia dels límits de la cuina francesa i, per tant, integrava Occitània i tota la mediterrània. Va néixer en un mas de les Landes (Lanas, en occità), va rebre classes de Guérard, profeta de la lleugeresa, de Roger Vergé, un mestre de la cuina provençal i d' Alain Chapel, un pioner del culte al producte: no podia tenir millors precedents i aprenentatge. Ara afirma, en un llibre, que «Menjar és un acte polític» (del qual ha sortit la traducció a l'espanyol, Akal).

En aquest interessant llibre el xef francès internacionalment reconegut ens endinsa en reflexions sobre el canvi climàtic, la sobirania alimentària i la defensa del producte i la cuina local, proposant solucions concretes que ens tornin a ensenyar a menjar, per tornar a gaudir-ne. Recomano que hi prestin atenció tants cuiners esnobs, que fan una cuina que és igual a la que es pugui fer a Hong Kong i que no presten atenció a la cuina del país.

Segons Ducasse, l'acte de menjar implica una responsabilitat col·lectiva que va de la terra al plat. Mentre destruïm altres formes de vida, tant animals com vegetals, estem condemnant-nos a un futur incert. Per les pàgines d'aquest manifest gastronòmic passen un divertit jesuïta que ven pastanagues al vapor a Nova York, un vell jardiner d'un mercat suburbà, un parell de petits productors normands que han creat un ecosistema únic. Proposa solucions concretes que ens tornin a ensenyar a menjar, per tornar a gaudir d'un acte del qual tant parlem i que és tan polític com cuinar i menjar. Un autèntic tractat en favor d'una gastronomia humanista. Per als qui escrivim, les seves reflexions també són molt interessants, no de bades sempre he defensat que escriure de cuina també és fer política, en el sentit noble del terme. Alain Ducasse és un dels xefs francesos més famosos de la seva generació. Tres vegades estrella Michelin, és autor de diversos llibres de cuina que són referència ineludible per a qualsevol persona interessada en assumptes culinaris. És un abrandat defensor de tornar a la tradició i als productes locals, però alhora és també un dels cuiners més oberts als sabors del món. Tot un geni que ens fa reflexionar en uns moments tant durs pels qui defensem la cuina i els productes tradicionals, i no pas retòricament.