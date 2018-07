El Mundial (II)

Deia fa un mes que la final del Mundial seria Brasil-Alemanya amb permís de França. Sempre em puc consolar. Ha estat un campionat de molt bon nivell i emocionant. Els primers grans equips que van caure en les fases prèvies van ser Itàlia i Holanda, que no han ni participat. Les debacles progresives d'Alemanya, Espanya, Argentina i Brasil han esgotat tots els adjectius. Dels campions històrics, només han complert Uruguai i Anglaterra. Les grans sopreses, que algú ja les tenia en les seves apostes, han estat Bèlgica i Croàcia. Aquest és un dels països sortits de l'antiga Iugoslàvia, on els nacionalismes tribals i identitaris van produir la darrera gran guerra europea els anys noranta. De Croàcia conec prou bé la península d'Ístria, que històricament ha estat part de la república de Venècia, d'Itàlia, de l'imperi austro-hongarès, de la França napoleònica i fins i tot de l'Alemanya nazi. Després de la guerra, la part nord va quedar dins Iugoslàvia en mans de la república federal d'Eslovènia, que es manté, i la gran majoria en part de Croàcia. Hi vaig anar fa uns quants anys i espero que no s'estigui malmeten. Pobles cuidats, poca gentada, platges netes –poques de sorra–, bona gastronomia, festivals d'estiu, un paisatge molt similar al nostre de l'Empordà. D'Ístria i de la costa Dàlmata en deien que és com la Costa Brava de fa cinquanta anys. La ciutat més coneguda de Croàcia, Dubrovnic, ja és una meca turística, ajudada també per la sèrie Joc de trons. Els que seguíem el bàsquet recordem la Cibona de Zagreb de Drazen Petrovic, un dels grans equips dels anys 80. Toni Kucoc, nascut a Split, era un dels escuders de Michael Jordan als Chicago Bulls. Croàcia avui ja forma part de la Unió Europea; però el seu Govern és una coalició de centredreta amb tocs ultranacionalistes presidit per Kolinda Grabar-Kitarovic, que es paga de la seva butxaca els viatges. Que guanyi el millor.