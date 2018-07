Les esperances

Dilluns passat va haver-hi la primera reunió entre el president del govern català i el del govern espanyol. Tots dos acaben d'estrenar càrrec i tots dos ho han fet en circumstàncies estranyes. El president Torra, després que el govern del PP i el jutge Llarena impedissin el nomenament de Puigdemont i de Turull. És a dir, havent-se passat per la trituradora la voluntat expressada a les urnes el 21-D. I Sánchez, havent superat una moció de censura contra Rajoy que podia haver guanyat ja al principi de la legislatura, però en fi. Ha estat ara que comencen a adonar-se que el suflé no baixa, ni baixarà, que han decidit canviar de tàctica.

El president Torra ha fet alguns regals al president Sánchez, entre els quals el més comentat ha estat l'ampolla de ratafia Corriols. L'elecció no podia ser més metafòrica. L'elabora la gent de No a la MAT a partir d'una recepta d' Anna Selga. Les 50 plantes que s'han fet servir s'han agafat dels boscos immediats a la zona afectada per la MAT a la Selva. També la plataforma va fer una consulta popular el gener del 2014 amb la participació de 6001 persones. Fins i tot van aconseguir que el Congrés aprovés una Proposició No de Llei que instava al Govern de l'Estat a derogar la tramitació referent a la construcció del Ramal de Riudarenes. Que es compleixi la llei, quan toca als catalans, és tan inusual que ens ho volen fer passar per un gest de bona voluntat que tampoc no s'ha produït. Només calia veure la Ministra Carmen Calvo a la roda de premsa posterior a l'entrevista per entendre la força que tenim. La ratafia recorda també aquelles estrofes de la versió històrica dels Segadors: «Contra tots els catalans, ja veieu quina n'han feta: seguiren viles i llocs fins al lloc de Riudarenes». Un bon xarrup els anirà bé pels mals tràngols que arriben de Schleswig Holstein.