El candidat sense motxilla

Aznar , que es va acomiadar amb magnificència en les noces en les quals El Escorial va fer honor al seu nom, torna en Casado, el supercandidat. Pablo Casado és un biotip de dretes en la seva expressió de guapo tiretes, endreçat, amb ratlla, roba clàssica i pinta d'Hombres G. El seu AZN (l'àcid que conté la informació ideològica del PP refundat) porta el liberalisme –només en la seva part destructora de l'Estat en benefici d'empreses privades amigues– per línia paterna (Aznar i senyora) i materna ( Aguirre i sequaços).

Aznar va triar Rajoy en trinca, al costat de Rodrigo Rato i Francisco Álvarez-Cascos. La sensatesa diu que Mariano era el millor, però el PP refundat i en primàries acaba de adonar-se que hi ha dues tendències: Aznar i Rajoy.

Aguirre va tenir dues mans dretes: Ignacio González, el seu successor, i Francisco Granados, conseller de presidència, tots dos en llibertat condicional a l'espera de judici per delictes semblants en causes diferents. Pels relats de Javier García Rodríguez conec la frase «La mà esquerra és la que mata», del torero Juan Belmonte. Al PP de Madrid «la mà dreta és la que roba», tot i que Cristina Cifuentes furtés a dues mans. Aguirre està il·lusionada amb el discurs de Pablo Casado, però ja ho estava abans que tingués discurs i que hagués acabat la carrera. La «paladinessa»? de la cultura de l'esforç va fer que acabés Dret.

Pablo Casado afirma que no carrega motxilla, però no està provat si va carregar la universitària o si va entrar en un negoci de convalidacions i excel·lents cum fraude a la Joan Carles I. El PP vol líders i si no li va importar que l'anterior tingués comptabilitat en B i pagaments en caixes de cigars, que més li donaran les notes d'aquest noi tan seriós que somriu tan bé.