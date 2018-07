Imperis i llegendes

Si els dic, per exemple, que Anglaterra en només cent anys va matar, torturar, va expropiar, va empresonar o desterrar més catòlics que víctimes va causar la Inquisició espanyola en tota la seva existència, vostès em demanaran, amb tota raó, la font documental. Poden llegir-ho a Imperiofobia y leyenda negra, de María Elvira Roca Barea, una senyora que està més a prop de Robert Kaplan que d' Eric Hobsbawm o Karl Marx, per entendre'ns.

Com que l'autora mostra les parts pudendes de la seva ideologia al principi de les cinc-centes fascinants pàgines del seu llibre, res li puc retreure. Com res li vaig retreure a Antonio Escohotado quan va demostrar, amb dades aclaparadores, que només Alemanya va cremar més presumptes bruixes que heretges va socarrar el Sant Ofici en tota la seva història. Vaja, vaja. La singularitat de la llegenda negra (anti) espanyola no és que ens presentin com a ferotges i fanàtics, sinó que nosaltres mateixos hem arribat a creure aquesta etiqueta.

La confusió és comprensible: el fracàs, indiscutible, de la revolució liberal a Espanya (que torna a notar-se a Polònia i Hongria, també amb febles substrats democràtics), va fabricar un totum revolutum en què es barrejaven els traumes del nostre aterratge en la modernitat, la impugnació de l'Imperi, la presentació d'Espanya com a projecte fracassat i qui sap si una incapacitat congènita per a la democràcia. Bajanades, però bestieses políticament interessades.

No obstant això, el que ens ensenya Roca Barea és ben diferent: les nacions índies, les sedentàries i les nòmades, les que coneixien l'agricultura i la cuina tecnoemocional i les que no havien sortit de l'edat de pedra, van córrer molta millor sort amb l'imperi espanyol que amb l'anglosaxó. Als supervivents em remeto. Un denunciant dels abusos de l'autoritat com fra Bartolomé de las Casas seria inimaginable a Anglaterra: l'haurien penjat per alta traïció, per molt frare que fos. Per cert, l'imperi espanyol va funcionar acceptablement, com Roma o EUA, no com Napoleó, Hitler o Leopold II el belga, que només van fer el cafre.