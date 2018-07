L'horitzó britànic

El somni anglès es distancia d'Europa i s'acosta al Pacífic. Entre el Brexit dur i el Brexit tou regeix un equívoc, que és la supèrbia del continent. Es diria que la UE constitueix un mercat molt més gran que es pot permetre el luxe de menysprear el comerç amb el Regne Unit. Una dada confirma aquesta percepció: més d'un terç de les exportacions britàniques es dirigeixen a Europa; en canvi, menys d'un deu per cent de les exportacions alemanyes o franceses acaben a les illes. La solidesa econòmica de la Unió condueix a mantenir la fermesa en les negociacions. La lògica és simple: els britànics tenen molt més a perdre que nosaltres. La seva moneda és més feble; el seu potentíssim sector financer –concentrat a la City londinenca– haurà de desplaçar-se cap a Amsterdam, París o Frankfurt; el tancament de mercats els obligarà a acceptar les nostres regulacions, sense que puguin influir sobre elles; el pes de l'eix París-Berlín s'incrementarà. Tot això a un cost mínim per a Brussel·les i molt alt per als brexiters.

No obstant això, i malgrat les aparences, res és tan senzill. En primer lloc, perquè la renacionalització de la sobirania britànica subratlla el desprestigi creixent de la Unió com a projecte polític: a nivell intern, per descomptat; però també a nivell extern, a ulls de les grans potències, que han intuït les dificultats plantejades pel projecte europeu a l'hora d'afrontar la globalització. No hi ha cap altre espai geopolític en el món on els recursos polítics, diplomàtics i de seguretat siguin més precaris davant els desafiaments de la inestabilitat: la proximitat d'un continent hobbesià (Àfrica) al sud, l'abraçada de l'os rus a l'est, la debilitat manufacturera enfront de l'Àsia, l'envelliment crònic de la demografia, la paràlisi burocràtica deguda a la manca de decisió política. Aquesta és una realitat que han percebut les diferents cancelleries, així com l'evidència que alguna cosa fa olor de podrit a la Unió. No parlem de democràcia, és clar, ni de respecte als drets humans i a les llibertats –Europa lidera qualsevol d'aquests rànquings–, sinó de la capacitat operativa d'un espai polític que encara no compta amb totes les eines necessàries per competir en un món global i que a més es mostra reticent a fer-ho. En segon lloc, Londres pensa que el desenganxament europeu obre una finestra d'oportunitats per al seu país: recuperar –fins a cert punt– el domini de polítiques clau; però, sobretot, explotar el que es podria anomenar el model Singapur, aprofitant la condició de lingua franca de l'anglès, la seva tradicional seguretat jurídica i una situació geogràfica favorable. Seria un Regne Unit que defensés el liberalisme econòmic a ultrança, amb impostos mínims, un potent sector investigador –a l'empara de les seves universitats–, i que fes, pel seu passat imperial, de vincle transatlàntic entre Àsia, Europa i Amèrica. En definitiva, sortir de la Unió per poder exercir d'estació d'enllaç.

La superioritat del continent pot –a curt termini– provocar confusió, induint a pensar que la fortalesa del mercat únic és suficient per aplaçar qualsevol temptació centrífuga. La resposta és, alhora, sí i no. Al caos inicial del Brexit pot succeir un ventall d'oportunitats difícils de quantificar ara mateix: un mercat obert i desregularitzat enfront d'altres de rígids i burocratitzats; un país militarment estable i protegit –pel seu especial vincle amb els Estats Units–, davant d'un espai europeu confrontat a majors reptes de seguretat i de la falta d'un exèrcit propi; un Estat que atreu capitals gràcies a una fiscalitat poc agressiva, davant d'un continent més preocupat per preservar la seva xarxa de polítiques socials. El Brexit apel·la al fracàs de la Unió tant com a la sentimentalització populista de la societat britànica. No hi ha gaires motius per a l'optimisme ni aquí ni allà.