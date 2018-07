Madrenas, valenta

No m'esperava que Marta Madrenas desautoritzés Carles Puigdemont. Aquell que la va designar per substituir Albert Ballesta després de qualificar per la via dels fets que tota la seva llista estava plena d'incapacitats per assumir l'alcaldia.

El 2012, el govern de CiU, que ja tenia Marta Madrenas, Maria Àngels Planas, Carles Ribas, Eduard Berloso i Joan Alcalà com a regidors, van votar per prorrogar el contracte de les aigües de Girona. En aquell moment, l'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona amb el suport de catorze entitats i en poc més d'una setmana ja havia recollit més de 300 firmes per demanar-ne la municipalització. Per tant, ja hi havia moviment cívic democràtic i bla bla bla amb el qual justificar-se.

Però és ara que Madrenas rectifica Puigdemont i alhora referma que el seu govern s'orienta segons bufa el vent. Diu que el 2020 -ni ells saben si formaran govern i ni si es presentaran a les eleccions municipals que són espanyoles- no s'obrirà cap nou concurs i l'aigua passarà a ser de gestió municipal. Si no fos perquè estic convençut que Madrenas és una persona valenta i que té un projecte molt clar per la ciutat, pensaria que l'anunci de la municipalització és pur oportunisme i que té bastanta por a l'acció dels jutges. Però Madrenas té tota la voluntat d'arreglar els desastres de Puigdemont. Per això la va designar alcaldessa, no?