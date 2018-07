El biberó de Llucifer

Els ancians xinesos que volen seguir batallant en camps de plomes haurien de saber que el viagra, encara que l´hagin inventat els diables estrangers, és un afrodisíac més eficaç que la banya de rinoceront. El problema és que, per quan se n´assabentin, potser ja s´hagin extingit els rinoceronts, un animal que fascina els artistes (l´últim, Salvador Dalí) potser perquè és com un unicorn però en brutalista. El cas és que uns furtius (la pobresa té tantes cares com pobres) van entrar en una reserva de Sud-àfrica i en comptes de capturar la preuada banya de rinoceront, van ser devorats per una alegre família de lleons. Abans de presentar-se de sobte a casa dels altres a l´hora de sopar, convé informar-se prèviament del menú.

No es prendran represàlies contra els lleons per comportar-se amb naturalitat. Precisament l´OMS en la seva última reunió a Ginebra va voler aprovar una resolució que «protegeixi, promogui i doni suport a la lactància natural». Els Estats Units s´hi va oposar, potser perquè tanta naturalitat, al final, pot ser dolenta per a la salut o perquè la indústria dels purès, pelargons i llets en pols maternitzades mou 70.000 milions de dòlars. Darrerament, els Estats Units s´oposa a tantes coses que semblen Unamuno acabat d´aixecar de la migdiada. O és que l´actual president Donald Trump és un avatar de Willy Toledo, que tot podria ser.

A casa meva tots vam mamar bé. Vam seguir mamant quan ja començàvem a jugar a futbol: amb el descans passàvem per casa, per la dosi. La delegació nord-americana a l´OMS diu que «no es pot estigmatitzar les dones que trien o es veuen obligades a prendre altres opcions» (diferents de la lactància natural). Però no s´estigmatitza els carnissers per dir que la cansalada convé consumir-la amb moderació i el biberó, cert, és un gran invent. Gràcies a ell vam salvar un cadellet de gat (posàvem el despertador a les quatre del matí perquè no es perdés cap presa): va sortir un animal amb més perill que un trabuc carregat. En diem Lluci. De Llucifer.