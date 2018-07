Dades entreobertes

L open data neix com una petició de la societat civil perquè les institucions públiques posin a disposició de totes les persones la informació que recopilen i amb la qual treballen, en formats oberts i amb la llibertat de ser reutilitzada posteriorment.

En aquest punt, resulta imprescindible començar a pensar en la incorporació de dades complementàries a les estadístiques oficials dels diversos sectors de la nostra economia. Aquest material reflecteix amb un major rigor la situació del mercat.

Així, seria interessant conèixer el nombre real de pisos de plataformes com Airbnb en cada barri per anticipar-se a la transformació dels espais. Per exemple, si una àrea residencial es converteix en una zona d´allotjament turístic, el canvi probablement tindrà conseqüències en les places escolars assignades.

Com ha constatat el professor Raúl Magallón, de la Universitat Carlos III de Madrid, el desenvolupament de polítiques d´aquest tipus està afavorint que actualment hi hagi més empreses i organitzacions que aspirin a obtenir beneficis dels usos ulteriors de dades públiques.

És un altre valor afegit de la informació, que no hauria d´estar reservada a una minoria privilegiada, sinó que hauria de fer honor al seu nom i circular obertament de manera fàcil i ràpida.