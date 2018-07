COM VA PER LLORET?

Per a l´alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat (PDeCAT), la temporada turística ha arrencat amb normalitat. Assegura que «hem fet els deures per repetir les xifres de l´any passat». Enric Dotras, president del gremi d´hostaleria, també participa d´aquesta visió optimista quan afirma que la previsió per a l´estiu serà similar a la del 2017.

Ara bé, a mitjans de juliol, ja hi ha símptomes que presagien que no es tornaran a repetir les excel·lents xifres del passat estiu. Alguns hotelers, restauradors, botiguers i empresaris d´oci nocturn mostren el seu nerviosisme. El seu desassossec augmenta a mesura que passen els dies.

És un xiu-xiu sense dramatisme perquè es confia a redreçar la situació durant la resta de juliol i l´agost. En fi, l´esperança és l´últim que es perd, tot i que la processó va per dins.

Entre els motius que s´apunten per entendre l´estancament dels fluxos de visitants, i en alguns casos un descens, com cada quatre anys, hi ha la celebració del Mundial de futbol. No sembla, però, un esdeveniment amb suficient entitat com per afectar les visites a una destinació turística madura.

En canvi, sí que és important l´estabilitat política de països competidors de l´arc mediterrani, com Egipte i Tunísia. I també l´avantatge competitiu de Croàcia que, amb preus baixos, hauria arreplegat una part del segment turístic.

De totes maneres, el problema fonamental per al sector hoteler és la proliferació dels habitatges d´ús turístic (HUTs) que acullen un turisme low-cost.

En el cas de Lloret de Mar, hi ha uns 3.000 HUTs legalitzats que, amb una mitjana de 6 persones, representen 18.000 places. Són un 60% del total de places hoteleres (entorn a les 30.000 declarades). Per descomptat, els HUTs no legalitzats són un misteri insondable. És a dir, el parc d´allotjament turístic s´ha vist, en pocs anys, trasbalsat per aquest nou model de negoci que sembla no tenir aturador.

Per tant, no n´hi ha prou amb una nova ordenança municipal que obligui a col·locar un rètol en el qual s´indica l´aforament, el número de llicència i el contacte de la persona responsable. La competència deslleial continua amb una economia submergida en alça.

I si es produeix una disminució de turistes, un HUT no deixarà de ser un habitatge normal. En canvi un hotel no és fàcil de transformar o reconvertir.

Bé, a final de l´estiu se sabrà el nombre de visitants, estades mitjanes, grau d´ocupació, temporalitat dels assalariats i rendibilitat (ADR o facturació mitjana per habitació ocupada i RevPAR o ingressos per habitació disponible). Serà l´hora de la veritat.

Per això quan algú pregunta com va per Lloret, la resposta és del tipus: Així, així.

És una expressió adient quan s´està amb l´ai al cor.