Vaga a les envistes

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

En trobar-nos ja a la segona quinzena de juliol i a les portes d´agost moltes persones ja han planificat o comencen a fer les seves vacances i, en molts casos, els seus plans passen per un aeroport, concretament pel de Barcelona perquè és per on hi ha més destinacions aquí a Catalu­nya. Malauradament comencem a saber del proper possible caos aeri si es compleixen les vagues anunciades per algunes companyies i treballadors en aquest aeroport.

Aconseguir la millora de les condicions de tots els treballadors és un desig que tothom volem sempre, cal un sou adequat a la societat en què vivim. Ningú no coneix millor aquestes condicions que els qui hi treballen cada dia. Però reivindicar-ho a través d´una vaga que perjudica la mobilitat de tantes i tantes persones en els dies de més mobilitat aèria ens fa arribar a la conclusió que és l´única manera que tenen de donar a conèixer allò pel qual lluiten i que ho volen fer públic, en el benentès que tot allò que no es fa mediàtic és com si no existís.

No crec que cap treballador se senti bé sabent que fa una vaga que perjudica les altres persones; no obstant, si el problema a resoldre ja ve d´antic, on és la feina de preveure´n les solucions de part dels responsables?



Perseguidors

salvador tarradas GUALTA

Enguany s´acompleixen dos-cents quaranta anys de la mort de Voltaire, filòsof, poeta, dramaturg, lexicògraf, narrador, historiador, inventor del llibre de butxaca (portatif) i col·laborador a l´Enciclopèdia de Diderot i D´Alambert. Nasquí el 1694, durant el regnat de Lluís XIV; patí tortures, empresonament i exili per les seves idees a favor de la tolerància i en contra dels fanatismes religiosos, dels dogmatistes i fonamentalismes, durant el regnat de Lluís XV; i morí sota Lluís XVI (1778). Definí el perseguidor com aquell que ferit en el seu orgull i fanatisme furibunds, esperona el rei o els magistrats en contra d´homes (i dones) innocents, que no han comès altre crim que pensar diferent que ells (Diccionnaire Philosophique, p. 312). Descripció d´una vigència espaventable, en els nostres dies.



Una opció pedagògica

Jesús Domingo Martínez girona

El Tribunal Constitucional feia públic el text de la sentència, anunciada el 10 d´abril, sobre els col·legis d´educació diferenciada. La sentència desestimava el recurs presentat pel grup parlamentari socialista del Congrés dels Diputats contra aquest i altres punts de la LOMCE (Llei Orgànica 8/2013, per a la millora de la qualitat educativa).

Una opció pedagògica. L´educació diferenciada és un «sistema merament instrumental i de caràcter pedagògic, fundat en la idea d´optimitzar les potencialitats pròpies de cada un dels sexes». El recurs dels diputats socialistes atribuïa a aquesta opció pedagògica una intenció d´aplicar certa ideologia que no reconeix la igualtat de dones i homes; però, diu el Tribunal Constitucional, la llei «exclou de principi que la implantació del model pugui respondre a un altre tipus de motivacions alienes a les educatives». L´escola diferenciada és tan constitucional com la mixta.



Extradicions

Joan Coll Vila Figueres

Finalitzada la Segona Guerra Mundial, nombrosos personatges de l´Alemanya nazi varen trobar «refugi» a l´amic Estat espa­nyol de Franco sense que ningú els molestes per res, ans al contrari, ja que molts inclús varen fer fortuna, com per exemple Skorzeny, Legrelle, Remer, Bernhardt, etc. etc., tot i les reiterades peticions d´extradició sol·licitades per la llavors RFA (República Federal Alemanya) al llarg del temps. Per ironies de la història, ara Alemanya denega l´extradició del nostre president demòcrata Puigdemont per motius ben obvis de no haver fet res del que argumenta Espanya. Això demostra una vegada més que el model d´Estat espanyol que tenim, amb la seva corresponent maquinària molt ben engraixada, resulta ésser la continuació de la dictadura franquista, que de fet ja ho ­sabíem però és per recordar-ho una altra vegada. La frase «España no extraditaba nazis a Alemania, Alemania no extradita demócratas a España» és molt encertada.