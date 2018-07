Creus de Sant Jordi: 55 més

La Creu de Sant Jordi s'ha atorgat tradicionalment a personalitats o entitats que han destacat per una trajectòria de servei al país. Enguany, se n'han concedit a 31 persones i 24 organitzacions. La majoria són ben merescudes, però hem tornat a veure com l'amiguisme polític torna a determinar algunes decisions. Ho justificaran dient que vivim «moments excepcionals», però no puc entendre com una entitat amb només set mesos de vida està entre els que reben aquest honor.

El mes de maig, l'autodenominat «Govern legítim a l'exili» va decidir atorgar la Creu de Sant Jordi a 18 persones i 18 entitats. Ho va decidir, dos dies després que Carles Puigdemont anunciés que Quim Torra seria president. No obstant això, dos mesos després, la nòmina de premiats s'ha engreixat en 19. Que algú m'ho expliqui.

Ara fa una dècada, l'aleshores conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, anunciava una reducció del nombre de receptors de la Creu de Sant Jordi amb la intenció de preservar el caràcter d'homenatge i fet excepcional del guardó. Malauradament va ser per un període curt, ja que governs posteriors van recuperar la tendència inflacionista a l'hora de repartir creus. Que aquest any se n'hagin atorgat 55 més, suposa un pas més cap a la devaluació d'aquesta distinció.