Gust de clor

Em va dir el metge que hi havia dues classes de persones: les que es portaven bé amb el seu aparell digestiu i les que no. Jo li vaig dir que n'hi havia dues classes més: les que dormien bé i les que patien insomni. Posats a classificar, va apuntar ell, caldria distingir també entre les monàrquiques i les antimonàrquiques o entre les partidàries del llenguatge inclusiu i les de la gramàtica excloent, etcètera. No va dir etecé, va dir etcètera amb totes les lletres, perquè es veu que estava a favor d'aquesta modalitat reduïda de l'expressió. No hi havia ningú a la consulta.

– Tots els malalts són a la piscina –va aclarir–. Hi ha gent que odia les piscines i gent que les adora. El món està dividit entre els primers i els segons.

Imaginem un paio que, a més de portar-se malament amb el seu aparell digestiu, tingués insomni i fos partidari de la gramàtica excloent. Les combinacions, un cop llançades tres o quatre dicotomies, eren infinites. Hi havia així mateix persones que eren partidàries de dues tendències incompatibles entre si. Joan Carles I, per exemple, el Rei emèrit, era simultàniament monàrquic i antimonàrquic, com es desprèn del seu afany de destruir la institució en el moment d'apuntalar-la. En realitat, gairebé totes les monarquies porten en les seves entranyes una república a la qual tard o d'hora donen a llum.

– Tu ets monàrquic o antimonàrquic? –li vaig preguntar.

– No hi he pensat –va dir.

És un d'aquells metges que no es comprometen ni amb els diagnòstics. De fet, portàvem vint minuts de xerrada i encara no m'havia dit què li passava al meu aparell digestiu,

– Bé, i què és el que em passa? –vaig preguntar a la fi.

– Això ho sabràs tu millor que jo.

– Jo no soc metge, em vaig defensar.

– Però el teu cos sap. Pregunta-li a ell.

Vaig arribar a casa esgotat per la calor i vaig anar a fer un bany a la piscina de la comunitat, on vaig trobar la meva dona.

– Però si tu odies la piscina –va dir veient-me.

– L'odio i no l'odio –em vaig defensar.

L'aigua tenia gust de clor.