Coses sorprenents de la política

Estem contents aquests dies perquè ens hem tret de sobre una gran nosa: un govern d'extrema dreta corrupta. A més no saben fer primàries, la democràcia els posa nerviosos. El PP tenia 869.553 militants, són detallistes fins i tot quan menteixen, el cens final de les primàries es de 66.384, poden votar el 7,6%. En el PP tot és mentida « salvo alguna cosa».

Es diu poc però els catalans hem fet fora Rajoy. Sí, 36 diputats catalans contra Rajoy per 11 del PP i Cs. Sense Catalunya Espanya tindria de president de govern Mpuntorajoy. Si Catalunya no formés part d'Espanya el president de govern a Madrid seria Rajoy.

La pregunta que ens hauríem de fer és, per què no hi va haver un govern de coalició fa dos anys? De fet hi ha 11 milions de persones que han fet possible l'actual govern per 10 l'anterior. Inquietant. Quan ho va intentar Pedro Sánchez li van fer un cop d'estat en qüestió d'hores. Per què ha estat possible ara?

Per altra banda a Catalunya també tenim gran interrogants sense resposta fàcil. A casa nostra hi ha, almenys, 78 diputats republicans. Dels que 34 són indepes de centre dreta i 36 indepes d'esquerres. Però a més hi ha 44 diputats republicans d'esquerres i 34 de centre dreta. Caldria reflexionar-hi. També és inquietant preguntar-se perquè no tenim un president de la Generalitat d'esquerres.

Finalment una reflexió. És possible el joc democràtic si una part de partits creuen que els seus adversaris han d'estar a la presó? Crec que no. És més, crec que l'existència de presos fractura la societat. Si em relaciono amb algú que en realitat creu que he d'estar a la presó i que farà el possible per ficar-m'hi, òbviament no li explicaré el que en realitat penso. I si he de fer activitats derivades d'aquestes idees, les acabaré fent de forma discreta o clandestina. I escriuré amb un nom de guerra en pasquins clandestins. De fet tot això era la meva militància a la JCC i al PSUC a la clandestinitat.

Josep Borrell es preguntava a l'escola d'estiu de SCC qui tenia superioritat moral en aquest conflicte. La resposta és clara: els republicans. A SCC hi ha franquistes, falangistes, de Somatemps, carlins, etc. Que els republicans tenen limitacions i contradiccions? Clar. Però hi ha llocs millors on anar que en un on el seu president, fins fa poc, era un ultrafeixista.

L'any 2013 Josep Ramon Bosch celebrà el 18 de juliol a Coll de Moro, prop de Gandesa, on hi ha el monument franquista, al lloc des d'on Franco seguia la batalla de l'Ebre. Hi ha una fotografia que ho testimonia i per si faltava poc es veu una bandera monàrquica amb l' aguilucho feixista. No es pot ser jacobí i monàrquic. I no hi ha cap més espanyol per fer d'ambaixador a Itàlia que el pepero Alfonso Dastis?