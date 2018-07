Llarena perdona els fugits

Es podria titular « Llarena arxiva», o «Llarena absol», però aquests verbs pequen de juridicitat. Es necessita una acció més bíblica. «Llarena perdona», contagiat de la divinitat que ha caracteritzat la seva executòria d'autoritat única sobre la independència de Catalunya. El magistrat ovacionat fins a la nàusea deixa de perseguir els pitjors delinqüents de la història d'Espanya, per mantenir-se en la prosa maximalista dels que havien elevat al jutge als altars. Després del Suprem perdó, cessa la persecució en els països de destinació de Puigdemont i companyia, que ja són oficialment exiliats polítics.

El Tribunal Suprem ha suspès l'examen de la justícia europea. En un règim meritocràtic, algú hauria d'explicar com ha arribat a una butaca en aquesta instància judicial celestial el pitjor instructor d'Espanya. O s'equivoca clamorosament en retirar euroordres en tots els països afectats, o les va cursar des d'una escandalosa ignorància sobre el seu desenllaç. No pot haver encertat en exigir la devolució i al renunciar-hi, encara que sí és possible que s'hagi equivocat en ambdues ocasions. Arrossegant al seu darrere a un país sencer.

Llarena situa Espanya com l'última democràcia europea, però a hores d'ara ja no convenç ni els seus fervorosos. Els juristes insisteixen que hi ha nou persones a la presó per culpa dels fugits, però aquest càstig punyent no repercuteix en una persecució a ultrança dels fugits, sinó en el seu perdó. Al marge que obliga a considerar fet provat que la consellera de Família va muntar una rebel·lió violenta, a esquena del seu president. Com a mínim, s'hauria de donar la possibilitat als presos d'escollir entre l'exili i la presó. En contra de la pretensió del Suprem, Bèlgica, Alemanya o Escòcia han estat escrupolosos en el seu respecte a les institucions espanyoles, fins al punt de considerar que les acusacions contra el president elegit d'un Estat/Land/Nacionalitat requereixen de la solidesa annexa a l'entitat que representa.

Llarena ho ha perdut tot per la seva convicció de que no havia de donar explicacions.