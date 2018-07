Hi ha dies que sembla que tot s´enfonsa i que qualsevol cosa va de mal borràs. També, però, hi ha hores que conviden a l´esperança. Hores «funestes» gràcies a una plèiade de gent que, bàsicament és monàrquica. Qui defensa l´status quo i la pau de la reialesa? Els borbons, que manen a Espanya, són un mirall per a la plebs? La xusma d´autònoms i treballadors poden defensar el rei? És un mirall? Tot rei que es preï de ser-ho ha de tenir concubines. Qualsevol rei barra reina que no faci servir el sexe per aconseguir gaudi personal i, sobretot, comissions, és un monarca desguitar­rat. Espanya celebra la persistent infidelitat del seu heroi. Un clàssic, si la seva dona no el satisfeia havia de buscar-se la vida a fora de palau. D´acord, però i quan la concubina major li feia de pantalla a l´hora de trair una qüestió bàsica «todos somos iguales delante de la ley»? Mentida sucosa. Ell i ara el seu fill, són immunes? Qui els demanarà comptes? La biografia dels borbons és plena de qüestions semblants. Un rei pot defraudar a Hisenda? El Rei pot fer el que vulgui, la llei l´empara. Qui fa la llei? El Caudillo va reinstaurar la monarquia amb gent que manava «por la gracia de Dios». Vivim entremig d´una plèiade de cor­ruptes. Mentre veiem, pas a pas, la mentida dels Borbons, cau i de cop la resolució del tribunal alemany que diu: no hi ha rebel·lió, tampoc sedició i ni tant sols violència. I el jutge Pablo Llarena, que creia estar suportat per la dreta, ensopega i cau en fals. Se´l qüestiona al Tribunal Suprem. Tothom navega a favor del vent, qui li havia donat suport ara despista. El jutge que ha fet la feina bruta, està aculat i només li quedava retirar l´euroordre. I demà serà un altre dia