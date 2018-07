El modern Prometeu

Frankenstein és un llibre rotund en la seva tendresa, excepcional en la seva normalitat monstruosa. Un llibre que et diu el fàcil que és crear un individu –en els matrassos dels bruixots antics o moderns o seguint les amenes maniobres tradicionals–, el poc mèrit, dic, de concebre i gestar, i l´àrdua tasca de convertir la criatura en una persona. Entorn d´aquesta paradoxa van créixer les teories pedagògiques, la psicologia conductista i els centres concertats. Amb aquests pensaments vaig sortir de veure la pel·lícula Mary Shelley, el biopic de Haifaa Al Mansour dedicat a l´escriptora que va crear al monstre i que va passar pel purgatori de ser ell.

Bé, el cinema sobre literats té els seus problemes, ja que els escriptors solen oferir, com a personatges, un catàleg molt poc vistós d´angoixes rutinàries i de rutines angoixants i a veure com fabriques una història amb semblants materials. Els escriptors, a escriure. I els cercadors d´or i els butroners, a la pantalla. Al Mansour ho intenta, però segueix sent molt millor Frankenstein de James Whale, el genuí malson visionari que tradueix la novel·la al cinema, sobiranament. Mary Shelley entreté i el seu feminisme em sembla oportú i mesurat.

Mary Shelley es va obrir, com la flor deletèria de la datura, en una cruïlla d´idees revolucionàries i altres enrenous de l´esperança. Les idees són motors, vehicles que sense una persona al volant, solen servir per aixafar nens i vells. Mary Shelley, que va ser molt més intel·ligent que el seu entorn, va veure la cartellera plena d´espectacles de màgia científica: cada temporada il·luminava una altra lleva de poca-soltes que, aleshores i ara, venen a prometre la vida eterna. La nit que vaig llegir Frankenstein havia anat al matí a treure´m sang. No tenia ni un duro i volia anar a Astúries. Vaig llegir fins a l´alba i al voltejar la última pàgina, un devessall de llàgrimes em va rodar per la cara. Recorrien el camí invers cap a la deu de la compassió. En un dia i dues tacades havia conegut el vampir (no precisament el del pobre Polidori) i el modern Prometeu, que venia a suplantar els déus.