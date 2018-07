Han entrat els fulletons d´estiu

JOAN JANOHER I SADURNÍ forallac

N´és així de contundent, el tema escaient al moment actual. El silenci per la suspensió del Parlament de forma sobtada els obligarà a canviar d´estratègies. Per això, dona temps a intentar noves conjuntures, envers als programes de partits.

Un avenç diferent, com inesperat, després de la plantofada dintre l´hemicicle: ara les inquietuds començaran a moure´s per definir la consistència necessària, per formar el nou programa, amb més claredat. Ha arribat doncs el moment on cal decidir els espais d´unitat i no ridiculitzar l´institució de govern.

Han d´evitar que no trontolli la desconfiança, un raonament preocupant per quan volen canviar les sigles i el seu tarannà. Resulta sorprenent tot plegat. Llavors, el que era convincent, ara, ha d´agafar una altre dimensió. Resultat: noves propostes adreçades als nacionalismes dels diferents colors. Sense tenir cura de cap a on es pot decantar l´electorat. No deixa de ser un fulletó carregat d´incerteses, mentre que als catalans se´ns farà més feixuc retrobar-nos amb una realitat per assolir la desitjada República, per la crida que pretenen fer.

Creuen que és convenient arriscar el que hem intentat aconseguir?



Emergència viària

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

Les estadístiques demostren que la sinistralitat viària ha augmentat en el primer semestre d´any que portem respecte als mateixos mesos de l´any anterior. Accidents que s´han produït sobretot en caps de setmana. Es diu que una de les causes pot ser l´augment de cotxes a la carretera arran del creixement econòmic; però jo crec que la causa principal té més a veure amb la manera de comportar-se a la carretera.

Com a usuària diària de vehicle propi només puc dir que cada dia veig créixer el nombre d´infraccions a la carretera. Hi ha vehicles que no respecten els límits de velocitat o la distància mínima, com també hi ha vianants que no respecten els semàfors i els vehicles els han d´anar sortejant com poden.

El més preocupant és l´ús del mòbil amb una mà i l´altra al volant, fet que ja ha esdevingut com el més normal.

Aquests dies del Mundial fins i tot he vist conductors amb el mòbil mostrant-hi el partit de torn mentre conduïen. Ja no cal ni esmentar la pèrdua per part de quasi tothom de l´ús dels intermitents. Som una minoria els que els posem amb una certa antelació o simplement que en fem ús. I un altre aspecte molt important és el manteniment d´aquestes vies. Aspecte que hauria de ser prioritari per a qualsevol govern.



La classe de religió

M. Àngels Pagès Ventalló

Em va sorprendre un article que vaig llegir a la premsa en què es considerava que el relat bíblic era igual de creïble com l´espiritisme o l´horòscop. Afirmar això suposa un total desconeixement del que significa la cultura religiosa. L´autenticitat de la Bíblia està abastament demostrada. No es pot opinar així a la lleugera de temes tan importants.

En el rerefons ja es veia a venir el motiu, contribuir a eliminar d´una vegada per totes l´assignatura de religió a les escoles. No es tracta d´estar-hi a favor o en contra: «És un dret que tenen els pares i que no es pot vulnerar». Obligatòria pels centres i optativa per l´alumnat és el que ha de ser i el que marca la llei.

Es parla ara des del govern d´implantar a més una assignatura obligatòria d´educació en valors cívics i ètics. Tornar a l´ educació de la ciutadania com s´havia fet abans. Educar en valors –sobretot si es fa bé– és sempre positiu. N´hi ha molts per escollir. Fomentar el respecte vers les altres persones, l´empatia, la igualtat, la solidaritat, la tolerància, l´esforç, la justícia... és ben interessant. De ben segur que milloraria la convivència. La societat depèn de la bona formació dels joves. Ells han de ser els principals protagonistes del que serà el futur.