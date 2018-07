El procés, tot un èxit?

Donat que ja es pot dir que El Procés © no ha estat un èxit, ara estem en els temps de buscar si s'ha quedat en temptativa de fracàs o en un joc nul. Cada dia insisteixen més en assenyalar que l'economia gironina no se n´ha ressentit gens i que tot continua com la seda. Si s'analitza el context del procés com el període en el qual Catalunya ha optat pel seu propi camí per sortir de la crisi econòmica, cal mirar què diuen els estudis. Segons les dades presentades per l'índex número 51 de Manpower, la crisi ha disparat la terciarització de l'economia catalana, ja que, si bé abans del 2007 el pes d'aquest sector era inferior a la mitjana europea, a tancament del 2017 ocupava al 73,1% de la població a Catalunya. El turisme espanyol a Girona ha caigut només el 2017 en prop de 100.000 viatgers, un 4,8% menys, mentre que les pernoctacions de turistes espanyols i estrangers van caure entre un -6,7% i un -0,6%. L'any passat, per exemple, es van iniciar menys habitatges que el 2016 i també se'n van acabar menys. Una inesperada aturada, que s'ha vist compensada a l'inici d'aquest 2018. Cadascú pot interpretar aquestes dades com que el procés no ha ajudat a enlairar l'economia gironina o pensar que no ha tingut cap impacte. Però ningú pot dubtar que és obvi que no ha estat un èxit.