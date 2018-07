Qui avisa l'enterramorts?

Es evident que Carles Puigdemont vol el poder absolut. Li agrada fer les coses a dit i cada dia s'assembla més a un petit dictador. Ara que fins i tot el PP fa primàries, l'expresident de la Generalitat nomena a dit el seu successor a la Generalitat, anuncia una mena de moviment polític semblant al de països iberoamericans i fulmina tots aquells que no pensen com ell.

Des d'Alemanya s'ha carregat amb quatre telefonades l'esperit convergent. A poc a poc s'anava difuminat, és veritat. Però ara Puigdemont l'ha enterrat del tot. Aquell pal de paller on s'atansaven diverses ideologies amb substrat nacionalista ha estat enderrocat. O ets un llepacrestes o te'n vas cap a casa –aquesta és l'amenaça del líder d'Amer–. I tothom callat, perquè venen eleccions i poden perdre el sou i la cadira. I a l'hora de la veritat malauradament és el que importa. Ni Torra, ni Sánchez, ni Eduard Pujol, ni Artadi, ni Nogueras ni la majoria de diputats de JxCat del Parlament de Catalunya són convergents. Al contrari, són una colla de ressentits de tot allò que va fer CiU al llarg de molts anys al capdavant del Govern.

De cop i volta, volen acabar amb el passat i fins i tot amb la patètica figura d' Artur Mas. Però fer-ho d'aquesta manera tan dràstica ha estat del tot impopular i prova d'això és que una llista de gent de base –per cert, que demana votar– va aconseguir un 30% de vots, lesionant greument els interessos de la nova direcció que només hi és per complir les ordres que arriben d'Hamburg i més endavant de Brussel·les. La forma de defenestrar Marta Pascal del PDeCAT ha estat lamentable. I els associats que no tenen càrrec institucional van exercir el seu vot de càstig. La resta no van oposar-s'hi perquè tenen por de perdre el lloc, així de senzill. No vull creure que en el marc municipal no hi ha persones que no discrepin d'aquesta manera de fer tan absolutista.

El nou masover, David Bonvehí, ho va deixar clar: «Qui sigui del PDeCAT ha de ser de la Crida». Però no s'atreví a dir que abans de Nadal el partit desapareixerà del panorama polític. La formació dels exconvergents té la propietat de les sigles de JxCat i a la vegada els milions d'euros de subvenció del Parlament de Catalunya. I ambdues qüestions les vol administrar a la seva manera Carles Puigdemont.

El PDeCAT no gaudia de les simpaties de l'expresident. La seva mà dreta, Elsa Artadi, es donà de baixa abans de les eleccions. El partit tenia vida pròpia i diuen que la tasca de Marta Pascal fou determinant per fer caure Rajoy, la qual cosa no van veure bé des d'Alemanya. Fou la seva sentència de mort, atès que Puigdemont viu del conflicte permanent amb l'Estat. El seu únic interès és la provocació constant i per poder continuar aquesta línia necessitava els discursos abrandats i desafortunats dels Casado o Sáenz de Santamaría del proppassat cap de setmana. Però ja se sap que ara el PP –igual que Ciutadans– pinta ben poca cosa.

Pedro Sánchez ha fet una aposta pel diàleg i per intentar sortir de l'atzucac actual i certament als hooligans això no els interessa. Aquí hi ha un full de ruta marcat i només és vàlid el camí cap a la independència. La resta ben poca cosa importa. I prova d'això és la trista figura de Quim Torra, incapaç d'articular un programa de govern o de conèixer a fons la problemàtica dels diferents sectors de la societat catalana. Però ja se sap que qui dies passa, anys empeny. Mentrestant, Catalunya continua perdent pistonada i enredada en una xarxa de conflictes de la qual difícilment en sortirà exitosa. Però ja se sap que el fanatisme és capaç de confondre la realitat amb la ficció.

De moment, el PDeCAT té les hores comptades en favor d'una Crida a l'estil autoritari de governants molt discutits des d'un punt de vista democràtic. En tancar la primera assemblea dels exconvergents, un associat de comarques sense sou públic no es va estar de dir: qui avisa l'enterramorts? Amén.