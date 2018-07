Espanya irrompible

En les seves últimes compareixences, Mariano Rajoy semblava que ja tenia comprat el bitllet de l'AVE i que esperava que el seu tren aparegués en el panell de sortides. Estava fart. Rajoy va passar per un ascesi molt poc assequible a la nostra dreta: governar amb una majoria relativíssima i vigilada. S'acomiadava de nosaltres com un senyor que es desenganxa del captaire que l'importuna a la sortida de missa de dotze. Alguna cosa dolenta hem de fer, nosaltres els ciutadans, quan tots els que passen per Moncloa surten amb cara de donar-nos el condol, ennegrits d'ira o assedegats de confirmació dels seus pitjors pronòstics. Repassin la galeria de retrats. No és que despertin la meva commiseració, però només Zapatero se'n va anar somrient i a aquest el vam considerar, en bona lògica, un irresponsable.

El responsable pel que es veu és posar-se i llevar-se el mantell de porpra entre furiosos dicteris i fumaroles sulfúriques. Ara ningú crida a sometent perquè Espanya es trenca: els que cridaven més estan de conciliàbul i reajustament, a veure com va allò meu i si encarrego o no la piscina. En diuen primàries i han noquejat la Sáenz de Santamaría. Va guanyar Casado, que és molt de dretes però modernet. A l'altra banda també hi ha alegria: Pedro Sánchez fa créixer el seu poder balsàmic, sembla un pictolín, mentre El País torna a ser d'esquerres, com en temps. A finals de març –sembla que va ser fa un segle–, titulava: «La sortida de Puigdemont liquida la farsa del Govern a l'exili». Jesús!

Mentrestant l' horda roja, els republicanots il·lustrats o per lustrar, contents que hagin enxampat l'emèrit en pitjors companyies de les que tenia Núñez Feijóo, el president gallec, que ja és dir: les mateixes o semblants a les del gendre basc, sents. Entra en latència el plet territorial, per fortuna, i no hi ha manera de canviar la direcció de RTVE: potser no va ser error, que va ser absència. Compte amb les absències, aquí et prenyen per això.

Una persona seriosa, Otto von Bismarck, deia: «Espanya és una nació tan forta que fa dos segles que intenta autodestruir-se i no ho aconsegueix». Com renovar la tele, que tampoc acaba de sortir.