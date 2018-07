No s'hi entestin

El món canviarà en els propers vint anys més que en els últims dos mil. De fet, està canviant ja, ho fa cada dia, cada hora, cada minut, potser no a la vista de tothom, però els terratrèmols comencen sempre al subsòl. Durant els «feliços 30», mentre als salons es ballava el vals com si la realitat ja estigués acabada, el diable alletava els cadells de Hitler als soterranis de les mansions i dels palaus de mig Europa. Ho explicava molt bé Allan Janit a La Viena de Wittgenstein, amb perdó. Ara mateix, mentre la política i gran part de l'economia es mouen amb categories del segle XIX, a Silicon Valley estan donant els últims retocs a la nova fase de la intel·ligència artificial, que ho posarà tot de cap per avall. En la realitat quotidiana, però, ens movem com els que ballaven el vals sense preguntar-se què passava a les cuines.

Sempre hi ha hagut gent que no s'assabenta de res, de vegades en defensa pròpia. El problema és que no se n'assabentin les institucions. Imaginin una companyia aèria que seguís volant amb aparells de fa 50 anys. O un agricultor que continués fent solcs a la terra amb una arada romana. O un comercial que ignorés la importància d'internet per a la distribució i venda dels seus productes. Doncs bé, escoltes un míting polític, de qualsevol polític, i sembla calcat dels discursos de fa segle i mig, si no més. És com si no s'haguessin assabentat de la invenció de la destral o del descobriment del foc. No tenen ni idea del significat que una empresa com Telefónica hagi patit una fuga importantíssima de dades. Potser ho associïn a les lleugeres pèrdues d'orina dels anuncis de la tele.

En els «feliços 30» era el diable el que dissenyava el futur en els soterranis dels palaus i mansions. Ara no estem segurs de qui és. Potser no és el diable, però és algú amb capacitat per fer màgia. Els nostres dirigents tenen l'obligació d'explorar el subsól, que sovint es troba en la superfície, per comprendre el món al qual estan donant a llum les noves tecnologies i la capacitat de les quals per modificar la realitat és infinita. No s'entestin a travessar l'Atlàntic en quadrimotor.