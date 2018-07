La política és tecnologia

Les 20 empreses tecnològiques més poderoses del món són, en aquest ordre, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook, Alibaba, Tencent, Netflix, Ant Financial, Salesforce, Booking Holdings, PayPal, Baidu, Uber, JD.com, Didi, Xiaomi, Ebay, Airbnb, Meituan-Dianping & Toutiao. Una dotzena d'elles són nord-americanes; les vuit restants, xineses. Fins ara, en aquesta classificació aconseguien colar-se algunes companyies japoneses, russes i coreanes. Però això s'ha acabat. No hi ha més marge per a organitzacions que no operin des de les dues grans potències mundials. A més, aquesta competició es lliura preferentment en un terreny: la intel·ligència artificial. Tant se val si els gegants en qüestió es dediquen a la comunicació, l'entreteniment, els mitjans socials, les vendes, l'allotjament, el transport, les finances, etc., tots ells estan apostant amb determinació per uns sistemes que aprenen automàticament per oferir un millor servei al client i, per tant, més beneficis a l'empresa. És evident que la tasca dels seus respectius enginyers està guiada per estratègies de negoci. Aquests desenvolupaments digitals no es donen amb una finalitat altruista. Igualment, constatem que aquesta dimensió comercial té una lectura en clau nacional. La política, l'economia, la cultura? són més tecnològiques que mai. I la previsió és que aquest moviment tendeixi a accentuar-se.