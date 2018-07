Les vacances perfectes

Gairebé ja som de vacances, somiades en forma d'illes paradisíaques, llargues migdiades, llibres amuntegats per llegir i la cervesa fresca a la terrasseta del xiringuito. Les anhelades vacances no sempre es materialitzen en dies de descans tranquils i plaents com ho hem estat imaginant durant tot l'any. Dipositem massa expectatives en aquesta etapa vital, d'oci i de lleure, perquè li atorguem el poder d'acabar amb tots els mals que ens tenallen de la resta de l'any. I sense ànim de ser derrotista, les vacances suposen un trencament sobtat de la rutina, ens agradi o no. És una zona de comfort, per la qual cosa poden provocar un altre tipus d'estrès francament frustrant.

Són dies intensos, de voler fer tot allò que durant l'any no podem, ens deslliurem de les obligacions laborals per passar a compartir moltes més hores lliures amb la família. Hem previst estar el millor possible durant un curt període de temps, sovint fora dels escenaris habituals per allunyar-nos de tot allò que ens recordi les renúncies diàries, i no sempre es produeix aquell moment màgic desitjat.

Un estudi realitzat per una universitat finlandesa ha demostrat el que ja sabíem, que les vacances afavoreixen la salut, però si són massa dinàmiques i sense pausa, com quan es busca impulsivament la fotografia idònia per publicar a l'Instagram, poden ocasionar l'efecte contrari i fer la persona més vulnerable a les malalties cardiovasculars. Un fet positiu d'aquesta recerca quan no es disposa de gaire temps per fer vacances és que el benestar màxim s'aconsegueix al vuitè dia i, més enllà, les sensacions comencen a ser rutinàries. Sigui com sigui, a partir d'avui comencen les vacances per a molta gent, i aquesta és una excel·lent notícia.