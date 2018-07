Vots que llisquen

La setmana passada es va fer pública una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, que depèn de la Generalitat, segons la qual ERC seria la força més votada i amb més diputats si ara se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya. La dada apunta en la mateixa direcció que els sondejos publicats les darreres setmanes pels dos principals diaris de Catalunya, i arribava a les portes de l'assemblea nacional del PDeCAT, que havia de discutir justament el seu paper dins Junts per Catalunya i la seva resposta a la Crida Nacional de Carles Puigdemont.

Segons el CEO, l'absent Oriol Junqueras, que només es comunica a través de cartes espaiades des de la presó, és més ben valorat pel conjunt d'electors que Carles Puigdemont, tot i que aquest, a còpia de xarxa social i de videoconferència, ha tingut una presència constant, només moderada de vegades per consell dels advocats. De fet, els votants de JxCat donen més punts de valoració a Junqueras que a Quim Torra. Aquestes dades són coherents amb un pronòstic electoral que atorga 36 diputats a ERC contra 28 de JxCat, de manera que gira la truita del 21 de desembre. Però ja se sap que l'única enquesta que val són els resultats de l'escrutini el dia de les eleccions.

En tot cas, per entendre per on van els trets, val la pena fixar-se en els moviments de vots entre partits. I aquest quadre diu coses interessants, esperançadores per als seus beneficiaris i preocupants per als seus damnificats. Així, el 17% dels qui van votar la llista de Puigdemont ara votarien per Esquerra, i el 5% votaria per la CUP. Són pèrdues significatives, que expliquen per què JxCat només reté el 66% dels seus votants. Esquerra, en canvi, tot i que cediria també el 5% de vots a la CUP, conserva el 81% dels seus votants, la xifra més alta del quadre, mentre que el 66% de JxCat és la més baixa.

El transvasament de vots d'una formació a l'altra és la clau del capgirament de les posicions. Es donaria per tant una recomposició dins l'espai independentista, que tornaria a la CUP molts dels vots que va perdre fa set mesos a favor de les dues formacions més grans en plena emergència emocional pel 155. Els electors premiarien la fermesa cupaire a l'hora de cridar a la desobediència i castigarien els altres pel fet de governar en autonòmic. I les raons per les quals un de cada sis anteriors votants de JxCat està disposat a passar-se a Esquerra han animat els debats del conclave del PDeCAT.