Escoles bressol

Natalia Garcia Mendez salt

Vull agrair a El Lledoner, escola bressol de Salt, el treball tan meravellós que fan. La meva filla ha passat allí els seus primers 4 anys i ens hem sentit com a casa. Heu estat unes professionals increïbles, feu una feina admirable i la feu per vocació i això es nota. Tan de bo poguéssim seguir amb vosaltres més temps, ara començarem una nova etapa amb la nostra petita però sempre us recordarem.

Sou meravelloses.



Divideix i guanyaràs

ÀNGELA FERRER I MATÓ girona

Això deuen pensar els enemics de Catalunya. La idea sorgí quan un guerrer romà tenia tres enemics a vèncer: missió impossible!. Llavors va fugir. Així els enemics quedaven separats (el ritme de marxa no era igual per als tres) i un a un els va poder vèncer. No sé si els nostres polítics s´adonen que s´han d´unir tots per ser invencibles. Però –ai làs!– després dels últims fets sembla que els partits catalans volen seguir camins diferents sense recordar que la unió és la que dona força. Tant de bo reaccionin i tots junts puguin portar a bon port una Catalunya rica i plural com es mereix.



Parlem de l´hospital Trueta (2)

Lluís Torner i Callicó Girona

Ja fa dies, arran d´haver estat ingressat al servei d´urgències del Trueta, vaig escriure uns comentaris de les experiències que en vaig treure, sobre l´escassetat de boxs, que comportava haver de restar al passadís, entre d´altres que es trobaven al mateix cas –exposats a la visió de tothom que passava– on a part del propi patiment, senties els laments dels altres. Veure´t així no ajudava en res al propi estat d´ànim; ans al contrari, acabava d´augmentar el sentiment d´angoixa. I consti que no ho dic pels professionals, que anaven de bòlit, fent tot el que podien.

Avui, als mitjans d´informació locals, una notícia ens ha impactat positivament, des de ja, han començat a funcionar uns nous espais, que representen una considerable millora, en l´àmbit d´a­quest servei tan important i bàsic, com és el d´urgències. D´en­trada s´ha augmentat el nombre de boxs, passant de 8 a 22, a part que hi hauran espais per altres serveis, com per exemple, consultes per als pacients menys greus. A més es permetrà que cadascun pugui tenint un acompanyant; la qual cosa anirà en favor dels dos, un se sentirà més tranquil, i a l´altre se l´hi evitarà el neguit de la llarga espera, a recepció.

Per tant, felicitem, als promotors d´aquestes millores, i d´altres que s´estan produint. Representen un benefici per a tothom, ja que, un dia o altre, la majoria, podem necessitar els serveis. Per tant, ens n´hem de sentir satisfets.

Ja que no s´acaba de resoldre el tema d´un nou Trueta, almenys és bo veure actualitzat l´actual.



Ciclistes a l´estiu

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

Fent el trajecte de Torroella de Montgrí a la Bisbal d´Empordà aquest mes de juliol m´he adonat de la difícil convivència dels vehicles de quatre rodes i els de dues. Són carreteres estretes de dues direccions que amb l´arribada de l´estiu s´omplen de visitants i turistes, a més a més dels usuaris de cada dia.

Hi ha dies com els dissabtes que les bicicletes es fan més presents. Grups de ciclistes circulen a la vegada que els cotxes. Dos car­rils que sembla que hagin de servir per a quatre quan tots hi coincideixen. I és perillós perquè les carreteres són estretes i algunes amb una cuneta molt pronunciada. Quan més hi he vist el perill ha estat en veure grups de ciclistes molt nombrosos.

L´ús de la bicicleta és saludable. És bo fomentar-ne l´ús. Però igual que passa a les ciutats, la convivència de tots els vehicles en carreteres secundàries que uneixen poblacions no sempre és fàcil. Es veu tot l´any aquí a Girona. Ara a l´estiu s´accentua més.