Salut i els xarlatans

Una dona amb càncer ha mort fa pocs dies a l'hospital Trueta després de seguir els consells d'un curandero desaprensiu que la va allunyar de la ciència mèdica. A aquest xarlatà de la salut li hauria de caure a sobre tota la força punitiva de l'administració i de la justícia. I el Govern català hauria de ser el primer a explicar què ha passat per evitar que malalts que ho passen malament i estan desanimats caiguin en la temptació d'acudir a sanadors de dubtosa reputació que juguen a curar malalties molt serioses amb energies que només ells detecten.

Si hem sabut d'aquest cas és perquè l'oncòleg que la va acabar tractant quan ja era impossible salvar-li la vida ho va explicar en una xarxa social. L'administració catalana, que hauria de lluitar contra els tractaments pseudocientífics i fer pedagogia del seu sistema de salut, es va limitar a fer una breu piulada a Twitter. No va fer cap comunicat ni va acceptar preguntes dels periodistes. Per què no ha sortit cap autoritat a denunciar el cas? Si la dona va acudir al Trueta per primer cop al desembre, per què s'ha hagut d'esperar al juliol per obrir un expedient? Evitar les preguntes denota una alarmant falta de transparència per part d'una administració que hauria de saber que comunicar bé és una eina de govern imprescindible en els temps que corren.