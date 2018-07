Tots suspesos

Diu la dita: gos que lladra no mossega (o perd el mos). L'independentisme apuja el to però de no desobeeix. Així que, de moment, els que han perdut el mos (el sou) són els diputats suspesos per ordre del jutge Llarena. Aquesta és una decisió que va prendre l'oïdora de Comptes del Parlament el mateix dia que es va rebre l'ordre del jutge del Tribunal Suprem. Ja no estem sota els efectes del 155 però els funcionaris continuen fent la feina als polítics. De fet, no se sap del cert si els diputats estan o no suspesos. La discrepància sobre la suspensió de Carles Puigdemont va provocar la baralla entre ERC i JxCat a la Mesa del Parlament que va acabar amb la suspensió del ple la setmana passada. Solució: la Mesa no n'ha tornat a parlar i s'ha suspès l'activitat parlamentària fins a l'octubre. Per no decidir si se suspenen uns diputats els han suspès tots de les seves funcions. Ens hem quedat sense activitat legislativa i sense control al Govern. Quina transparència! També és veritat que les discrepàncies entre els independentistes tenen lligat de peus i mans l'executiu. Està per veure l'ús que en farà la majoria de la Diputació Permanent, que no hauria de prendre decisions que són pròpies del ple. L'oposició ja s'ha avançat a alertar de la temptació de fer-la servir per modificar els aspectes del reglament que van impedir una investidura a distància del president de la Generalitat. Sigui com sigui, el primer ple està previst per als dies 2, 3 i 4 d'octubre (un any després del referèndum) i no estarà dedicat als pressupostos sinó al debat de Política General. Cal recordar que a partir del 27 d'octubre el president de la Generalitat ja pot convocar eleccions. Sembla clar que l'independentisme ha preferit fer pujar la pressió de la caldera abans que posar a punt el motor.