Arribar a conscienciar

Fa temps, en algunes ciutats suïsses, aquells ciutadans o ciutadanes que no deixaven les escombraries on tocava rebien una carta a casa seva en què se'ls demanava una mica més de seny i el compliment del deure cívic, gràcies a un servei que analitzava cada bossa de brossa mal situada fins a trobar les pistes necessàries de qui eren els incomplidors de la llei. Si la cosa persistia, acabaven rebent la visita de la policia local per advertir-los seriosament del seu comportament, i si finalment la cosa no canviava, eren multats convenientment. A Bèlgica per conscienciar la població sobre aspectes semblants les campanyes eren directes i clares: «No siguis porc», deien centenars de cartells referint-se a l'actitud personal a l'hora de gestionar les deixalles.

Ara, a Platja d'Aro han decidit actuar contra el consum d'alcohol al carrer i al marge de multar directament aquells que no compleixen la normativa municipal fan una cosa semblant a aquella que feien els suïssos en el seu moment. Si enxampen un menor consumint alcohol, pocs dies després els pares reben una carta personal en què se'ls exposa la situació, però si la cosa continua passen el tema als serveis socials.

Està clar que de res serveixen eslògans bonics i atractius. En aquells temes que afecten el comportament ciutadà cal anar de manera directa allà on toca, advertint la persona o persones, utilitzant missatges colpidors i afrontant les situacions com cal i, per tant, sancionant aquelles actituds intolerables.

Tenen molta feia les administracions públiques si realment volen resoldre aquelles situacions que persisteixen en el temps (conductors incívics, propietaris d'animals maleducats, pares i mares que no compleixen amb les seves obligacions, excés de sorolls, gent que trenca la convivència...). Potser tornarem a viure una renaixença de les cartes i dels certificats en què s'avisa de l'incompliment de normes i ordenances i potser la policia local descobrirà un nou àmbit d'actuació, tocar molts timbres per avergonyir aquells que ja haurien de sentir vergonya d'haver actuat com actuen. Molta feina per davant enfront de realitats que persisteixen.