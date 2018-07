El Parlament de Catalunya ha abaixat la persiana i no tornarà a convocar cap més sessió plenària fins al proper mes d'octubre. L'actual govern -que no governa- evitarà d'aquesta manera la fiscalització de la seva feina. Tampoc costa gaire fiscalitzar l'acció de govern si aquesta és inexistent. Dit això, aquesta decisió de no fer cap més sessió plenària és un autèntic frau a la ciutadania. Ni volen ni llums ni taquígrafs. El pitjor de tot és que tampoc no tindran la boca tancada durant aquest període. Ni uns ni altres. Perquè al Govern ja li va bé aquesta situació de tirar endavant i de qui dies passa anys empeny, i a l'oposició també ja li va bé perquè està clar que sempre els dos extrems s'alimenten. Que farà l'un sense l'altre? Es necessiten. Doncs això mateix, mentre que a la cambra i als passadissos del Parlament s'acumularan les teranyines per la manca d'activitat, ells parlaran dia sí i l'altre també. No governaran, ni fiscalitzaran però tampoc callaran. És un frau a la ciutadania i a tot el sistema polític. Fa temps que la política catalana ha caigut en el descrèdit més absolut. I els ciutadans això no s'ho mereixen perquè d'aquí a quatre dies ens tornaran a convocar a les urnes amb l'excusa que no es pot governar així... i la resposta ciutadana hauria de ser la mateixa que ells: la inactivitat.