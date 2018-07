Ahir un amic va invitar un grup de persones a menjar gambes a la Barceloneta amb pescadors del barri. A l'arribada, en presentar-me a un d'ells, li vaig comentar que tenia un tiet segon, de cognom Darnaculleta, que encara té barques de pesca a Palamós. Una vegada, devia tenir quinze o setze anys, vaig sortir amb una de les barques, on em vaig fascinar pel sistema de pesca. El pescador m'avisa que compte a treure el tema de les gambes de Palamós en aquest lloc, sobretot en dir que són millors, perquè tindrem polèmica servida. Jo no vaig treure el tema en el meu cantó de la taula; però em consta que algú sí que ho va fer més enllà. Es va començar un debat sobre si les gambes són diferents malgrat que venen del mateix mar i les distàncies –almenys, en el cas que va del litoral de Barcelona a Palamós– tampoc sigui massa. En marxar, el pescador de l'inici em va dir –jo no tenia ganes de desempolsar més històries– que les diferències es produeixen depenent del sistema de pesca i de la fondària on es tiren les xarxes. Explicava que les barques palamosines arrosseguen masa temps la gamba, a diferència de les barcelonines, en què puja més ràpid. Em va explicar que fa anys es va fer un tast a cegues de gambes amb cuiners de prestigi i que els únics que no es varen presentar van ser els gambistes de Palamós. Imagino que si hagués estat allà algun representant del món gambista palamosí el debat hauria estat apassionant; però em va resultar gratificant observar com fins i tot en el món de la pesca de la gamba hi hagi tanta rivalitat. He de dir que les gambes que vam menjar estaven molt bones, tant semicrues com cuinades. Una bona manera d'acabar la temporada. Bones vacances i disfruti del que val la pena: família i amics.