Gossos, places i portes

Els gossos són un problema de salubritat per a aquells que no en tenim, que som la majoria de ciutadans, i també per als que sí que en tenen i respecten les normes de convivència. I els que no en tenim no és perquè no ens agradin o tinguem cap fòbia malaltissa als gossos, ni cap falta de sensibilitat envers els animals, que també es pot donar el cas, sinó perquè alguns respectem molt els animals com per tenir-los sotmesos dins d'un pis petit, faltats d'espai vital.

En alguns casos els gossos es fan servir per suplir mancances afectives o simplement per complementar-les. Tot i que hi ha molts gossos que són el caprici del nen de la família que li compren i que, en pocs dies, es cansa de la joguina que, en molts casos, acaba essent tutelat amb desgana pels pares, els que tenen més sort, o milers abandonats a la carretera.

I així arribem al cas que ens ocupa. Espais públics cada vegada més plens de cans de tot tipus i mida defecant i pixant per totes les cantonades i portes. I amb ajuntaments, com els de Girona, prenent sempre les mesures més inadequades com ara senyalitzar places de la ciutat com a «exclusives per a persones». En concret les de l'Assumpció i el camp de Bèlit, de Sant Narcís, i la plaça Miquel de Palol, a la Devesa. Desconec el cas de les de Sant Narcís, però sí que observo el comportament dels propietaris de gossos a la plaça Miquel de Palol, amb grans concentracions a les tardes d'amos amb els seus animals, durant molt temps deslligats fins que la policia els va a picar la cresta.

Amb les places per a persones, un eufemisme per dir que no hi volen els animals, ja es pot intuir què passarà. Els amos dels animals els portaran, com quan plou, a passejar per les voltes dels edificis, convertits en fastigosos pipicans, amb les parets i portes ennegrides i amb horribles pudors a orins. L'ocurrència de l'Ajuntament trasllada el problema als veïns dels edificis que, sens dubte, tindran discussions amb els amos incívics (per distingir-los dels que ho són i em critiquin) dels animals. Jo ja he tret de l'armari els guants de boxa! La meva porta és per a persones i no per a orins.