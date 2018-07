Ombra, si us plau!

Lola Arpa Vilallonga Tècnica en jardineria. Membre de PLANT FOR THE PLANET Spain. Peratallada.

En aquests dies de canícula el fet de transitar pels carrers, parcs i aparcaments del país esdevé un immens suplici. Grans explanades d´asfalt i formigó, quilòmetres de voreres amb fanals, jardineres de disseny, sense cap arbre, i, si és que casualment n´hi ha algun, les seves branques han sofert una mutilació tan brutal, que allà on podria haver-hi una capçada frondosa, només hi veiem una mena d´escombra invertida.

Malgrat ho ignorem, i és un fet que els jardiners haurien de tenir ben present, és sabut que, una de les tantes funcions de l´arbre és purificar l´aire i reduir la temperatura ambient. L´ombra d´una figuera, un plàtan, una morera o una paulònia en les seves condicions òptimes, poden fer baixar mes de 4º o 5º la temperatura. Els arbres de fullam dens són els que millor compleixen aquesta funció.

De què serveix, em pregunto, mantenir els jardins «endreçats», parterres sense «males herbes», regats i polits. De què serveix aquesta absurda obsessió de malbaratament estètic, si no tenim una trista ombra on protegir-nos del sol que crema, on reposar i prendre un refresc.

Al llarg del passeig del Port Nou de Palamós, un de tants exemples evidents als nostres parcs, es van plantar una cinquantena de moreres, que per la seva edat, les seves capçades haurien d´assolir un diàmetre de més de cinc metres, passejar per la seva ombra hauria de convertir-se en un plaer exquisit. Doncs, actualment, la seva visió fa llàstima. Les podes reiterades les estan emmalaltint i al final moriran. Un altre exemple recent, el nou passeig d´Empuriabrava, arran de mar: absolutament enllosat, ni un pam de terra. Malgrat els carrers de l´antiga urbanització estan ombrejats per centenars de plàtans perfectament adaptats (si no fos per les podes a les que també estan sotmesos anualment, serien uns magnífics exemplars), al nou passeig, doncs, s´hi han construït uns parterres amb un milió!! de plantes rastreres, amb pura funció estètica. Amb prou feines s´hi ha invertit a plantar exemplars que prometin una mica de frescor. En aquests dies d´estiu, caminar per aquest llarg passeig, ara i en un futur, serà insuportable.

Així doncs, una de les amenaces ambientals més greus per al ciutadà és la calor que rebota de l´asfalt en les àrees urbanes. El seu impacte va en augment mentre avança el canvi climàtic. El Departament de Medi ambient hauria de ser conscient d´aquest problema, assumint i obligant els ajuntaments a plantar arbres d´ombra en grans densitats i controlant les podes brutals que any rere any debiliten i anul·len les meravelloses funcions naturals dels nostres arbres.



Escorxador de Palafrugell

Ramon Fita Figueras La Bisbal d'Empordà

Agraït a la vila de Palafrugell. Durant anys he utilitzat els seus serveis, sobretot en el porcí. Venc a la Bisbal. Porcs grans alimentats amb cereal (ordi, blat de moro i favó) i sense cap additiu. L´escorxador es clausurarà definitivament l´1 de setembre. No fa tant va esser reformat i actualitzat. El meu marge de vida laboral és curt (64) però els empordanesos i tothom té dret a consumir carn de l´entorn proper. Que encara n´hi ha! Sempre millor que la dels escorxadors industrials.

L´animal és el que menja, influeix en el gust, en l´olor a la cocció i en la conservació de la carn.

Nosaltres en bona part també som el que mengem. El que ingerim hauria d´ésser la primera prioritat. Les nostres àvies ja ho sabien que era sinònim de salut. Essencialment és una falta de ga­nes i d´una visió estreta i reduïda.

Gràcies, administració.



Clavegueres, mentides i xuleria

Miquel Mompió i Azemar Riudarenes

La UE ha multat Espanya amb 12 milions d´euros per la falta de depuració de les aigües residuals i és lògic davant la podridura i corrupció que ha envaït Espanya. Sota la presidència del Sr. Pujol, Catalunya va construir una gran quantitat de depuradores pel país, que va ser i és una avançada davant de la resta d´Espanya.

A resultes de la moció de censura i la retirada del Sr. Rajoy per la porta del darrere, vostè Sr. Casado, amb l´ajuda de l´enemistat entre la Sra. Cospedal i la Sra. Santamaría, ha assolit la presidència del seu partit, però si l´etapa anterior la constant va ésser la corrupció, aquesta que vostè enceta comença malament, amb el dubte i amb la mentida estem veient com uns intenten tapar les irregularitats i altres, esbrinar a fons la veritat del seu Màster, Sr. Casado.

Vostè, i permeti´m la frase, ha volgut «amb xuleria castellana» celebrar la seva primera executiva de partit en una comunitat autònoma on el seu partit té una minsa representació al Parlament i ens diu que promourà un decret de llei per endurir el codi penal per evitar que tinguem oportunitats al dret a decidir. Vostè ja va dir en la seva presentació que s´hauria de reconquerir Catalunya. Miri, el rei Felip no és ben rebut a Catalunya, per la seva intervenció el 3 d´octubre, vostè tampoc és ben rebut a Catalunya si segueix amb aquesta línea, és a dir, fent que els jutges segueixin fent la feina que no han volgut ni sabut fer els polítics. Vostè segueix enrocat amb la «Constitució», si realment s´arriba a demostrar la falsedat del seu «màster». Si us plau plegui, plegui ja, doncs vostè no seria persona digna per arribar algun dia a presidir el seu país.