El dietari

DIssabte qui s´ha mort?

A Portbou el repic fúnebre de la parròquia de Santa Maria s´està convertint en una rutina terriblement dolorosa. És un poble habitat per molta gent gran. La gent amb qui em vaig criar i amb qui m´he anat fent gran des d´una llunyania només física.

El ritme actual de mortalitat de Portbou dubto que tingui comparació possible amb cap altre indret. Lentament el meu paisatge humà es va esvaint amb la banda sonora d´un freqüent i tristíssim repic greu de campanes: tincccccc (pausa) tancccc (pausa) tonggggg (pausa llarguíssima amb un calderó que gela la sang). I després torna a començar. Són moltes seqüències idèntiques que es fan eternes i que em fan reflexionar sobre la brevetat de la vida i la necessitat de sortir ràpid al carrer a viure abans les campanes parlin de tu.

Fa anys, quan sonaven les tres notes, sortíem al carrer a preguntar «qui s´ha mort?». O anàvem a ca la Maria del pa on s´hi aconseguia tota la informació essencial i també la confidencial del poble. Ara les xarxes informen ràpid.

L´Àngels, l´Eloïsa i la Cecília (les campanes de Santa Maria), sempre han estat el principal mitjà de comunicació de Portbou. Al ser una vall menuda, el seu so arriba a cada racó i a l´habitació més hermètica. Ens havien donat moltes alegries anunciant festes i batejos amb repics vivaços. Darrerament, només repiquen amb aterridora lentitud.

La llei de la vida és així. Però mentre altres pobles reviuen amb els qui venen darrere, el Portbou humà es va extingint per un èxode juvenil que fa dècades que dura.

DIumenge morir d´amor

Escolto una fabulosa entrevista que en Joaquín Soler Serrano li va fer, a Ràdio Barcelona, a Josep Pla l´any 1962 (no confondre amb la televisiva). Pla desenvolupa una teoria sobre el morir d´amor que ens expliquen els vells poetes i romàntics. Assegura en un moment de l´entrevista que la gent de Palafrugell, de l´any 1962, ja no mor d´amor però que l´any que ell va néixer –el 1897– van caure com a mosques molts palafrugellencs afectats per aquests mals d´amor. «O així ho van dir, no sé si era veritat», assegurava Josep Pla.

La teoria de l´escriptor és que, efectivament, morien d´amor, però que la invenció de l´antibiòtic hi va posar remei passant a ser un mal no mortal.

Per a l´escriptor, la mort d´amor era la constatació de l´efecte sobre allò físic de «les coses morals i intel·lectuals». També venia a dir que als anys seixanta les dones eren més fortes perquè s´havien «masculinitzat». La seva teoria és que eren més fortes que l´home en el benentès que, a la vida, les «dones són les que fan les coses importants i els homes els desastres».

DIlluns desafiant els límits

La vaga dels treballadors de Ryanair per protestar contra els abusos salarials de l´aerolínia no deixa de ser un reflex del que és Ryanair. És una companyia governada per un voraç histrió que treballa al límit de tot: de la legalitat, de la moral i de la dignitat perquè poguem volar a preus baixos. El seu negoci es basa en el barat. Una paradoxa.

Explota aeroports fins a desertitzar-los i pacta amb països fins que li és rendible. No té problemes per abandonar-los quan cal, com qui observa algú que s´ofega assegut a la riba d´un riu. Sigui a França, a Catalunya o a Irlanda.

Només tinc una curiositat: té data de caducitat aquest negoci?

DImarts «aflójame las correas»

Ho escric així, «aflójame las correas», perquè és com ha transcendit popularment una de les frases més cèlebres de L´Exorcista (Willian Friedkin, 1973). Correspon al moment que Regan, la nena nafrada de rostre gris, cabell greixós i posseïda pel diable, provoca fins a la demència al pare Karras. N´hi ha d´altres més contundents com ara: «la teva mare està llepant conys a l´infern» o «deixa que Jesús et folli», que escric en català perquè aquí la censura les va silenciar.

El Bisbat de Girona m´ha fet rememorar la pel·lícula, després que hagi anunciat que, a petició de Roma, nomena un capellà exorcista. Mossèn Josep Puig i Bofill, de Roses, es dedicarà a extirpar el diable de les entranyes dels gironins posseïts.

Té molta feina. Cal fer una llista amb jerarquies de gent a qui cal extirpar satanàs. L´altre dia vaig fer una consulta ràpida en un bar, després que un dels habituals de l´esmorzar assenyalés la notícia al diari. Els enquestats van concloure que al primer que mossèn Puig i Bofill ha de lligar al llit i convertir en un guèiser de vòmit verdós és l´Enric Millo. Desconec el motiu de la tria tan unànime. Jo no hi vaig tenir res a veure.

En tot cas, el mossèn té molta feina. Últimament he vist gent que fa més por que la Regan fent un gir del cap de 360 graus.

DImecres Darrere del disseny

En l´anterior Dietari em lamentava que la nova ampolla d´Aigua de Vilajuïga no recuperi la silueta del castell de Quermançó. Avui, l´Olga Calatayud m´ha advertit d´una filigrana del nou disseny de l´etiqueta. Descriu com amb la dièresi de Vilajuïga han fet quelcom «que trobo genial com a disseny, que és inclinar cap amunt el segon punt com si fos una bombolla». També es lamenta que no hi aparegui el castell.

Li demano opinió a l´il·lustrador Xavi Ramiro, que també aplaudeix el detall de la dièresi/bombolla. Explica, en Xavi, que decisions com la de fer aparèixer el castell sovint s´han d´atribuir més al màrqueting que no al disseny gràfic. Opina que l´absència del castell i la gràfica en general de l´etiqueta busca subratllar missatges «com un nou començament, mirar més al futur que al passat i la voluntat de presentar l´aigua com un producte d´àmbit global».

L´artista ens fa notar que no hi ha cap element propi de Vilajuïga, Alt Empordà o Catalunya, ni cap rastre de la història de la marca ni de les «desfasades» etiquetes anteriors, però considera que una modernització de la imatge clàssica del Quermançó era possible. En aquest sentit, ens fa veure que la italiana aigua de San Pellegrino, malgrat ser tan internacional, projecta tradició i «italianitat».

DIjous Camps de robots

La robotització no és cosa del futur. O com a mínim d´un futur no massa llunyà. Quasi del present. Poma Girona estudia la proposta d´una empresa californiana per robotitzar la recollida de la fruita. Comencen a preparar la decisió amb arguments com: «a poques setmanes per a la recollida de la poma, ens falten uns 200 treballadors per a aquesta campanya». Diuen que aquí no troben més mà d´obra i que tot són dificultats per contractar-la a altres països. Sobre això, en un món potes enlaire i amb una pobresa que creix enlloc de disminuir, hi ha alguna cosa que no em quadra.

Però el cas és que els robots arriben per quedar-se i caldrà repensar el paper de l´home en el cicle productiu i de què viurem i qui ens pagarà per viure amb robots treballant per nosaltres. Enguany, a Poma Girona li falten 200 treballadors però els que sí que té, què faran quan C-3PO els tregui la feina?

DIvendres

Boques polítiques

La CUP vol que es retallin els 1,2 milions d´euros que la Diputació de Girona aporta anualment als partits polítics. Serveixen per pagar càrrecs de confiança que majoritàriament treballen per a la maquinària dels partits.

Els partits són, ens agradi o no, empreses amb moltes boques per alimentar i càrrecs per repartir perquè així ho hem permès els reflexius votants. Per això, la CUP com a consciència col·lectiva és, al meu modest entendre, el fenomen més interessant que ha passat en els darrers anys. Sobretot en la política local. Quan se´ls anomena antisistema sovint penso que és una enorme estupidesa perquè, en realitat, la CUP pot servir per fer-lo més higiènic.