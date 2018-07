L'exorcista caut

La notícia de la setmana és que el Bisbat de Girona té exorcista a la diòcesi –és la primera vegada que això passa, aquesta és la novetat real. El rector de Roses i de Palau-saverdera (quin poble tan bonic), mossèn Josep Puig i Bofill, ha rebut l´encàrrec de mans de Francesc Pardo, el bisbe. Tot plegat s´ha fet en compliment d´una directiva del Vaticà.

El nou exorcista va ser ordenat l´any 1984, la qual cosa vol dir que està bregat en l´entregent. A més a més, és consiliari diocesà de Vida Creient, arxipreste de l´Alt Empordà Marina i membre del col·legi de consultors. De manera vulgar es pot dir que té la mili feta.

Les primeres declaracions de Puig i Bofill no podien ser més sensates. Davant dels micròfons ha dit: «Prou, jo no sé ben bé què haig de fer, sé que a l´Església hi ha aquest ministeri de l´exorcisme, però també sé, fonamentalment, que la feina vol dir que haig d´escoltar les persones que es troben en situacions difícils i que de vegades les poden atribuir a una possessió. En tot cas és difícil, aclarir si de debò es tracta d´una possessió o si es tracta d´una malaltia, com deu ser la major part de les vegades. No em posaré on no em demanen. Escoltaré i pregaré. Si és una qüestió psiquiàtrica o psicològica, doncs primer que vagin als professionals que hi entenen. I si hi queda alguna cosa, que no hi veuen cap més explicació, doncs mira, demanarem a Déu que t´ajudi a sortir-ne». També ha dit que no pensa fer cap cerimònia cridanera i que, arribat el cas d´actuar, espera que li passin un formulari amb instruccions.

Estimats lectors, jo des d´ara em declaro fan de mossèn Puig i Bofill. La seva manera d´aterrar m´ha semblat d´una intel·ligència fina, conscient del segle en el qual li tocarà de treballar. En general, el descregut n´és perquè té la vida solucionada. En canvi, el que pateix s´agafa on pot. I quan les teràpies de la modernitat fan figa, el més normal és tornar a l´ignot. Entès, aquest més enllà, com aquell regne on el llenguatge és lliure, on la imaginació cura i el pal·liatiu és de franc.

Mossèn Puig i Bofill sap, però se´n guarda de dir-ho, que d´exorcista fa anys i panys que en treballa. En nom de la racionalitat, el segle XX i el segle XXI han deixat una pila de gent a la cuneta del progrés. Els psicòlegs tenen feina a mans plenes. I el papa Francesc, sap molt bé què es fa, ha volgut democratitzar la teràpia. Per tant, des d´aquí volem desitjar tota la sort del món a mossèn Puig i Bofill. Oberta la possibilitat de la possessió, més d´un desgraciat tindrà l´oportunitat de tractar-se, al marge de l´idioma tècnic dels terapeutes actuals.

Lacan va dir que la paraula cura. Ha estat discutit, però de moment no s´ha trobat res millor. Mossèn Puig i Bofill escoltarà i pregarà. No és poca cosa, si tenim en compte l´actualitat.