Els marcians

Hi ha aigua líquida a Mart, segons les dades enviades per un artefacte europeu, la nau Mars Expres, que sobrevola el pol sud del planeta roig. És una massa d´aigua d´una gran extensió, que es troba a sota d´un casquet de glaç d´un quilòmetre i mig de gruix. No s´han pogut calcular els litres que conté, però s´estima que es troba almenys a una temperatura de 68 graus sota zero, i que si no està glaçada és per la pressió de totes les tones de gel del damunt i perquè deu ser extremadament salada, ja que la sal redueix la temperatura de congelació.

Si es busca aigua líquida a Mart és perquè es considera indispensable per a l´existència de la vida tal i com la coneixem. Interessa saber si Mart pot tenir formes de vida, i descobertes com aquesta alimenten l´expectativa, ni que sigui amb el socorregut «no es descarta». Que l´aigua sigui extremadament freda i salada no és cap obstacle: s´han detectat formes de vida «extremòfiles» en una massa d´aigua superfreda enterrada sota quatre quilòmetres de gel a l´Antàrtida.

Així que ja podem fer volar la imaginació. Ja tenim material per a una pel·lícula d´amenaça extraterrestre: els humans envien a Mart una perforadora per travessar el gel i portar una mostra d´aigua, però amb ella també porta un microbi que en contacte amb el clima benigne de la Terra es multiplica exponencialment i amenaça amb menjar-s´ho tot. D´acord, hi ha un munt de pel·lícules de sèrie B amb arguments semblants. Però els científics descarten travessar el gel pel motiu equivalent: evitar que microbis de la Terra contaminin l´aigua marciana. S´ho miren de lluny i envien ones de ràdio per mesurar la forma com reboten en diferents superfícies i materials.

(També podem fer la pel·lícula al revés: l´energia de les ones ressuscita una forma de vida marciana intel·ligent que estava hivernada en aquella massa d´aigua; un cop desvetllada, es multiplica ràpidament, el planeta se li fa petit i es llança a la conquesta de la Terra. És un argument ultraconservador: científics, no investigueu, accepteu les coses com Nostre Se­nyor les va fer. Però el més probable és que si un dia arriben «els marcians» a la Terra, siguin uns microorganismes que es moriran de seguida).

Però la gran pregunta que suscita la descoberta de la Mars Expres és la de sempre: per què els que no som científics ens engresquem tant davant aquesta mena de notícies que no acabem d´entendre?