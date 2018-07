Millora econòmica i problemes socials

Aquesta setmana es donava a conèixer l´Enquesta de Població Activa (EPA) corresponent al mes de juny, que a les comarques gironines deixava una notícia molt positiva: la taxa d´atur ha caigut fins a l´11,8%, la més baixa des de l´any 2008. És un indicador més que efectivament s´està remuntant la crisi, i que la recuperació va camí de consolidar-se per molt que en paral·lel hi hagi senyals inquietants que les coses no acaben d´anar tan bé com sembla que haurien d´anar, i que fins i tot hi ha riscos d´una nova recessió. En tot cas, les dades de l´EPA del juny evidencien que l´ocupació a les comarques gironines creix en tots els sectors excepte en el de la construcció. El sector serveis ha estat el més actiu en nova contractació, seguit de la indústria, que ha situat la seva plantilla en un total de 76.800 persones, la xifra més alta de la indústria gironina des de l´inici de la sèrie històrica, l´any 2008. I també ha crescut el sector agrari, sobretot gràcies a la temporada de recollida de fruita.

Aquestes bones dades econòmiques, que lliguen amb d´altres que s´han anat coneixent durant les últimes setmanes, no poden amagar, però, que els efectes de la recuperació no estan arribant a tothom per igual, i que hi ha sectors molt vulnerables que continuen tenint autèntics problemes per poder cobrir necessitats bàsiques. En aquest sentit, la Creu Roja presentava no fa gaire dies el seu informe anual en el qual, d´una banda, hi havia una dada que convida a un cert optimisme: el nombre de persones ateses el 2017 va disminuir en gairebé 6.000 en comparació amb l´any anterior. Però en canvi va créixer el nombre d´intervencions que l´entitat va portar a terme, i es va trobar amb prop de 20.000 ciutadans en una situació d´extrema vulnerabilitat, més de 2.0o0 dels quals van haver de rebre atenció urgent per cobrir necessitats bàsiques. I és que una de les principals preocupacions de Creu Roja a Girona és la cronificació de la pobresa en famílies joves amb fills al seu càrrec, en les quals els progenitors tenen una mitjana d´edat de 40 anys, i que no són capaços de satisfer les seves necessitats més elementals. «La crisi no ha passat igual per a tothom», declaraven els responsables de l´entitat després de constatar que la pobresa persisteix entre famílies joves i dones, també més presents entre els col·lectius en risc. Una altra prova d´aquesta realitat és que la Creu Roja es va veure obligada a augmentar les seves accions contra la pobresa energètica. Un avís més que la recuperació no està arribant arreu.